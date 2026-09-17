El Consejo Ejecutivo de Seguridad de Sunchales llevó adelante una nueva reunión de trabajo en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, con la participación de representantes de los distintos organismos vinculados a la prevención y abordaje de situaciones de seguridad en la ciudad.
El Consejo Ejecutivo de Seguridad de Sunchales avanzó en acciones de prevención y coordinación
Representantes del Municipio, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y la Policía participaron de un nuevo encuentro destinado a intercambiar información y coordinar acciones de prevención y respuesta ante situaciones vinculadas con la seguridad y la convivencia.
El encuentro estuvo encabezado por el intendente Pablo Pinotti y el subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad, Fabián Bongiovanni.
Entre los participantes estuvieron el fiscal regional Carlos Vottero; Mario Miretti y Juan Manuel Puig, representantes de la Fiscalía Regional y local; los coordinadores del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Sebastián Rancaño y Eduardo Cosentino; el jefe de la Unidad Regional V, Alejandro Tognolo; el jefe de Zona, Maximiliano Zurawski, además de autoridades de la Comisaría y del Comando Radioeléctrico.
Coordinación entre las instituciones
La reunión permitió continuar con el esquema de trabajo articulado entre la Municipalidad de Sunchales, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y las fuerzas policiales que tienen presencia en la ciudad.
Durante estos encuentros se busca favorecer el intercambio de información entre los organismos y coordinar intervenciones ante las distintas situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.
Prevención y respuesta
El Consejo Ejecutivo de Seguridad constituye así un ámbito de coordinación institucional para abordar las problemáticas vinculadas con la seguridad desde las diferentes áreas que intervienen en su prevención y tratamiento.
En ese marco, el trabajo conjunto apunta a fortalecer las acciones preventivas, mejorar la circulación de información entre los organismos y establecer respuestas coordinadas frente a situaciones que requieran la intervención municipal, judicial o policial.