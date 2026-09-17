Departamento Castellanos

El Consejo Ejecutivo de Seguridad de Sunchales avanzó en acciones de prevención y coordinación

Representantes del Municipio, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y la Policía participaron de un nuevo encuentro destinado a intercambiar información y coordinar acciones de prevención y respuesta ante situaciones vinculadas con la seguridad y la convivencia.