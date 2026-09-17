Santa Fe ciudad

El concejal Fernández insiste con los pedidos de informe por seguridad al municipio

El edil del PJ instó al Ejecutivo Municipal a cumplir con un pedido de informes que acumula 230 días hábiles sin respuesta. Junto a su par Jorgelina Mudallel solicitan información sobre el estado y cumplimiento del Programa Municipal de Seguridad Urbana.