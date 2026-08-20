A cuatro meses de la puesta en marcha del nuevo SEOM, los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel presentaron un proyecto de ordenanza que crea el Régimen de Franquicias.
El concejal Fernández propone un régimen municipal de franquicias libres para frentistas en Santa Fe
Junto a Mudallel, presentó un proyecto de ordenanza. La iniciativa incluye también exención total para personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años y bonificaciones del 75% para trabajadores, profesionales y comerciantes.
Se trata de la iniciativa presentada hasta el momento en el Concejo Municipal en relación con el sistema, la cual unifica en un solo instrumento normativo las exenciones y bonificaciones que hoy están dispersas, incompletas o directamente ausentes.
“Presentamos un proyecto integral porque el SEOM se aplicó con una lógica que no distingue entre quien usa el espacio de manera circunstancial y quien tiene un vínculo permanente con esa cuadra: el vecino que vive ahí, la persona con discapacidad, el trabajador que no tiene otra opción para llegar a su trabajo. Este proyecto ordena esas situaciones y les da una respuesta concreta”, sostuvo Fernández.
Los beneficiarios que contempla el proyecto
El proyecto de Fernández y Mudallel establece la exención total del pago para personas con discapacidad en todas las dársenas del SEOM, sin límite de tiempo, y amplía el beneficio a un máximo de tres vehículos por persona. La acreditación se realizará de forma automática en el aplicativo del sistema mediante el registro del CUD.“Que una persona con discapacidad pueda tener exención total para estacionar es algo necesario y un derecho adquirido”, expresó Jorgelina Mudallel.
Además, la iniciativa amplía la actual credencial frentista, que hoy reconoce sólo tres horas diarias de estacionamiento gratuito. El proyecto distingue dos situaciones: en el perímetro de mayor demanda del sistema, los vecinos y vecinas accederán a cinco horas diarias de estacionamiento gratuito en un radio de 500 metros de su domicilio; fuera de esa área, podrán estacionar frente a su casa sin costo y sin límite de tiempo. El beneficio alcanza a un vehículo por domicilio y se tramita mediante una credencial personal con vigencia anual renovable.
“Hoy el sistema no distingue entre quien vive en la cuadra y quien la usa de paso. Este proyecto resuelve exactamente ese problema”, remarcó Fernández.
Adultos mayores, sin obligación de usar la aplicación
Para las personas mayores de 70 años con domicilio en la ciudad, el proyecto establece la exención total del pago en todas las dársenas del SEOM, sin límite de tiempo y sin necesidad de activar la aplicación en cada uso, un requisito que hoy puede funcionar como una barrera de acceso real al sistema. El beneficio alcanza a un vehículo por persona.
Trabajadores, profesionales y comerciantes: bonificación del 75%
El proyecto incorpora categorías que hasta hoy no tenían ningún tipo de reconocimiento en el sistema. Trabajadores en relación de dependencia, profesionales independientes y comerciantes con actividad dentro de la zona SEOM accederán a una bonificación del 75% sobre el valor del estacionamiento, aplicable en un radio de 200 metros de su lugar de trabajo, estudio o comercio.
“Hoy un trabajador puede gastar cerca del 18% de su sueldo solamente para poder dejar el auto e ir a trabajar. Eso no gestiona la demanda, castiga a quien no tiene otra alternativa. Córdoba aplicó bonificaciones similares a las dos semanas de poner en marcha su sistema. Acá pasaron cuatro meses y todavía no hay ninguna respuesta”, sostuvo Fernández, y remarcó: “Esperemos que este proyecto, como los anteriores que presentamos sobre el SEOM, dejen de dormir en las comisiones y sean tratados en el Concejo municipal”.
Un trámite simple y control sobre su uso
El proyecto también prevé un período de gracia de 30 minutos gratuitos por día en las zonas de menor presión del sistema, y establece que el Municipio deberá habilitar un mecanismo virtual, ágil y gratuito para tramitar todas las credenciales dentro de los 60 días de aprobada la norma. Además, exige un informe anual al Concejo con la cantidad de credenciales emitidas por categoría, su distribución geográfica y el impacto de las franquicias sobre la recaudación del sistema, y fija sanciones para el uso fraudulento de las credenciales.
El proyecto de ordenanza sobre el Régimen de Franquicias se sumó este jueves a las otras iniciativas que el bloque presentó desde la implementación del nuevo SEOM -entre ellas, una auditoría integral del sistema y la concesión, y pedidos de informes sobre la recaudación-, de las cuales hasta el momento sólo una fue aprobada. Fernández y Mudallel insisten en que el Concejo tiene la responsabilidad de dar tratamiento a los proyectos vinculados al sistema, en un contexto donde la primera hora de estacionamiento aumentó casi un 250% desde su implementación.
“No estamos pidiendo volver atrás con el sistema. Estamos presentando una propuesta ordenada, completa y financiada con los mismos recursos del sistema, para que el estacionamiento medido conviva con derechos que hoy están siendo ignorados. Lo dijimos con cada uno de los proyectos que presentamos: cada problema que encontramos lo transformamos en una propuesta. Ahora le toca al oficialismo habilitar el debate”, concluyó Fernández.