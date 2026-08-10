En los accesos a la ciudad

El Anillo Digital ya registró más de 3,1 millones de patentes y fortalece la transformación tecnológica de Santa Fe

El sistema forma parte de la modernización integral que impulsa la Municipalidad junto con el nuevo SEOM y los semáforos inteligentes. La incorporación de estas herramientas permitirá agilizar la circulación, fortalecer la seguridad y mejorar la experiencia cotidiana de quienes transitan por Santa Fe.