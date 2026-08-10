La Municipalidad de Santa Fe continúa incorporando tecnología para hacer más ágil, segura y eficiente la circulación en la ciudad. El Anillo Digital, el nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y la renovación del sistema de semáforos inteligentes forman parte de una estrategia integral impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, que permite optimizar la movilidad y mejorar la experiencia cotidiana de los vecinos.
El Anillo Digital ya registró más de 3,1 millones de patentes y fortalece la transformación tecnológica de Santa Fe
El sistema forma parte de la modernización integral que impulsa la Municipalidad junto con el nuevo SEOM y los semáforos inteligentes. La incorporación de estas herramientas permitirá agilizar la circulación, fortalecer la seguridad y mejorar la experiencia cotidiana de quienes transitan por Santa Fe.
En ese marco, el Anillo Digital alcanzó un primer hito: desde su puesta en funcionamiento, en noviembre de 2025, registró más de 3,1 millones de lecturas de patentes (entre registros completos y lecturas parciales tanto de automóviles como motocicletas) en los principales accesos a la ciudad.
El sistema, ejecutado por la Secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, además de colaborar con la detección de vehículos con pedido de captura, genera información estratégica para comprender cómo se mueve la ciudad y planificar políticas públicas de movilidad basadas en datos.
En este sentido, el intendente Poletti remarcó que la modernización del Estado es uno de los ejes de la gestión: “Estamos avanzando hacia una Municipalidad más moderna, que incorpore tecnología para gestionar mejor y, fundamentalmente, para mejorarle la vida al vecino. Queremos una ciudad más ordenada y segura, donde podamos anticiparnos a los problemas y tomar decisiones con información concreta. La tecnología no es un fin en sí mismo, sino que tiene que traducirse en mejores servicios y soluciones para los santafesinos”.
El secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, destacó: “La tecnología tiene sentido cuando le simplifica la vida a los vecinos. Nuestro objetivo es que haya menos demoras, un tránsito más ordenado y respuestas más rápidas frente a cada situación. Para eso estamos incorporando herramientas que nos permiten entender cómo se mueve la ciudad y actuar en tiempo real”.
Tecnología al servicio de los vecinos
Todo este proceso de modernización tiene un objetivo concreto: que los santafesinos circulen de manera más ágil y segura. Con información en tiempo real, el municipio podrá adaptar mejor el funcionamiento del tránsito, reducir demoras, planificar desvíos con mayor precisión y responder más rápido ante incidentes o situaciones extraordinarias.
Para lograrlo, el Anillo Digital releva el movimiento vehicular en los principales accesos a la ciudad; el nuevo SEOM aporta información sobre la ocupación del estacionamiento medido; y los semáforos inteligentes, cuya implementación ya comenzó, incorporarán cámaras, videoanalítica y nuevos controladores que permitirán conocer el comportamiento del tránsito en las principales avenidas e intersecciones.
Sobre este punto, Mastropaolo explicó: “Los nuevos semáforos inteligentes podrán adaptarse al tránsito en tiempo real. Si una avenida tiene un caudal mucho mayor de vehículos que la calle transversal, el sistema podrá extender algunos segundos la luz verde para mejorar la circulación y evitar congestiones. Esa información se obtiene gracias a cámaras y herramientas de inteligencia artificial”.
A medida que avance la instalación de los nuevos controladores y la puesta en funcionamiento del software, toda la información comenzará a concentrarse en el Centro de Monitoreo municipal. Esto permitirá tomar decisiones más rápidas y precisas, optimizar la sincronización de los semáforos, organizar mejor los operativos de tránsito y seguir mejorando la movilidad de los vecinos a partir de información en tiempo real.
Así se mueve la ciudad de Santa Fe
Los primeros análisis realizados sobre la información obtenida por el Anillo Digital ya permiten conocer cómo se comporta el tránsito en los accesos a la ciudad.
De lunes a viernes, el mayor movimiento vehicular se registra alrededor de las 7 de la mañana, coincidiendo con el ingreso a los establecimientos educativos y los lugares de trabajo. Luego se produce una disminución hacia media mañana, mientras que al mediodía el tránsito vuelve a incrementarse y se mantiene sostenido durante la tarde, con un nuevo pico entre las 16 y las 17 horas.
Los sábados, el flujo vehicular aumenta de manera gradual desde las primeras horas de la mañana, alcanza un primer pico cerca del mediodía, disminuye durante la siesta y vuelve a crecer a partir de las 18. Los domingos presentan un comportamiento similar, aunque la actividad comienza más tarde y el movimiento del mediodía resulta menos intenso.
Actualmente, el Anillo Digital cuenta con pórticos ubicados en la Autopista Santa Fe-Rosario, avenida Blas Parera, Ruta Nacional N° 168 y avenida Almirante Brown, cubriendo los principales ingresos y egresos de la ciudad. La información que generan estos dispositivos permitirá seguir incorporando herramientas para que cada decisión sobre el tránsito sea más eficiente, con el objetivo de lograr una ciudad más ordenada, segura y cómoda para todos los vecinos.