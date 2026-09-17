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Una nueva entrega de Pilay en Santa Fe: San Jerónimo G0

Cuenta con 4 departamentos por piso, todos de 2 dormitorios con balcón, para un total de 88. Además, en la planta baja se encuentra un local comercial con acceso independiente desde el exterior.

San Jerónimo 90 cuenta con 22 pisos frente al Parque Federal.San Jerónimo 90 cuenta con 22 pisos frente al Parque Federal.

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Contenido realizado por Pilay

Un nuevo edificio se suma al paisaje de la ciudad, de la mano de Pilay. La desarrolladora realizó el pasado 15 de septiembre la entrega de San Jerónimo 90, la segunda de las tres torres que integran Altos de la Redonda.

Mirá tambiénFinalizó la construcción de San Jerónimo 90, un desarrollo de Pilay

Sus imponentes 22 pisos se alzan sobre calle Belgrano, frente al renovado Parque Federal. Su diseño permite que las unidades cuenten con distintas orientaciones y visuales hacia el norte, sur, este y oeste, aprovechando al máximo la luz natural y favoreciendo una excelente ventilación en cada ambiente.

El edificio forma parte del proyecto Altos de la Redonda.El edificio forma parte del proyecto Altos de la Redonda.

Cuenta con 4 departamentos por piso, todos de 2 dormitorios con balcón, para un total de 88. Además, en la planta baja se encuentra un local comercial con acceso independiente desde el exterior. Todas las unidades están realizadas con materiales de excelente calidad, y poseen equipamiento de primer nivel.

Altos de la Redonda integra tres torres con una plaza central.Altos de la Redonda integra tres torres con una plaza central.

Altos de la Redonda ofrece una hermosa vista hacia el parque y una plaza central que articula y vincula las tres torres, integrándolas con el entorno natural. Una de sus torres ya se encuentra habitada y solo resta la finalización de su segunda etapa de cocheras, mientras que la restante avanza en su construcción a paso firme.

Pilay realizó la entrega de San Jerónimo 90 en Santa Fe.Pilay realizó la entrega de San Jerónimo 90 en Santa Fe.

La entrega de San Jerónimo 90 representa la cuarta que realiza Pilay en este 2026, reforzando su compromiso con la transformación de Santa Fe y su futuro.

El edificio forma parte del proyecto Altos de la Redonda. Las unidades cuentan con dos dormitorios y balcón.El edificio forma parte del proyecto Altos de la Redonda. Las unidades cuentan con dos dormitorios y balcón.

Conocé más sobre este y otros proyectos en pilay.com.ar

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