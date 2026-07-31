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Barrio Sur suma nuevos vecinos, Pilay entregó San Jerónimo 109
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Nuevas familias recibieron su hogar con la entrega de San Jerónimo 109, el nuevo edificio desarrollado por Pilay en Jujuy 3172, en uno de los barrios más tradicionales y valorados de la ciudad de Santa Fe.
La ubicación del edificio, a solo siete cuadras del casco histórico, combina la tranquilidad de un entorno residencial consolidado con una excelente conectividad hacia los principales puntos de Santa Fe.
San Jerónimo 109 está compuesto por 9 departamentos, distribuidos entre planta baja y cuatro pisos: cuatro unidades de un dormitorio y cinco de dos dormitorios. Además, cuenta con tres cocheras con portón automatizado e ingreso independiente.
Las viviendas fueron proyectadas priorizando el confort, la funcionalidad y la calidad constructiva. Ambientes amplios, excelentes terminaciones y balcones semicubiertos que aportan luminosidad y una mayor conexión con el exterior forman parte de una propuesta pensada para acompañar la vida cotidiana de sus propietarios.
Esta inauguración representa la cuarta entrega de Pilay en 2026 y el edificio número 79 entregado por la empresa en la ciudad de Santa Fe, reafirmando su compromiso con el crecimiento urbano y el futuro de la ciudad.
Con casi cinco décadas de trayectoria, Pilay supera los 320.000 metros cuadrados construidos y los 3.600 departamentos entregados en Santa Fe, consolidándose como una de las desarrolladoras con mayor trayectoria y presencia en la región.
Más información sobre este y otros proyectos en pilay.com.ar.