Será el 30 de septiembre

San Jerónimo del Sauce pone en valor su casco histórico de cara a los festejos patronales

El Ejecutivo local trabaja en la recuperación de esculturas, sectores del paseo perimetral de la plaza y otros espacios que forman parte de la identidad de la localidad. También se renovó el sistema de iluminación con tecnología LED y avanzan tareas de puesta en valor en el cementerio, mientras continúan obras para mejorar el drenaje hídrico del distrito.