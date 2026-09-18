A pocos días del 30 de septiembre, una fecha especialmente significativa para San Jerónimo del Sauce, el Ejecutivo local avanza con diferentes trabajos de mantenimiento y puesta en valor de espacios que forman parte del patrimonio y de la identidad de la localidad.
San Jerónimo del Sauce pone en valor su casco histórico de cara a los festejos patronales
El Ejecutivo local trabaja en la recuperación de esculturas, sectores del paseo perimetral de la plaza y otros espacios que forman parte de la identidad de la localidad. También se renovó el sistema de iluminación con tecnología LED y avanzan tareas de puesta en valor en el cementerio, mientras continúan obras para mejorar el drenaje hídrico del distrito.
Las intervenciones tienen como principal escenario al casco histórico y al entorno de la plaza, donde se están recuperando esculturas, elementos del paseo perimetral y distintos sectores que durante años formaron parte de la postal cotidiana de la comunidad.
El presidente comunal, Daniel Ríos, explicó a El Litoral que el objetivo es llegar a la celebración con estos espacios renovados y en mejores condiciones para recibir a vecinos, familias y visitantes.
"Estamos poniendo en valor algunas de las esculturas y de lo que forma el paseo perimetral de la plaza", señaló Ríos, quien remarcó que se trata de trabajos de mantenimiento que abarcan limpieza, acondicionamiento y pintura.
Recuperar espacios que forman parte de la identidad local
Uno de los puntos sobre los que se está trabajando es una estructura ubicada en las inmediaciones de la iglesia, tradicionalmente conocida por los vecinos como "el cucú". Ríos explicó que, pese a la denominación popular, se trata de un molino que en algún momento contó con un reloj que tuvo un breve funcionamiento.
La estructura está siendo lavada, acondicionada y será pintada como parte de la intervención general que se realiza en el entorno de la plaza.
A estos trabajos se suma el mantenimiento de distintos elementos del paseo perimetral y la renovación del sistema de iluminación. Las luminarias convencionales fueron reemplazadas por tecnología LED, una intervención que permitirá mejorar la iluminación del casco histórico y acompañar la renovación general del espacio.
Para Ríos, la plaza constituye una suerte de “casa” de todos los sauceros y, como ocurre con cada vecino cuando se aproxima una fecha especial, la intención es acondicionarla para recibir de la mejor manera a quienes regresan y a quienes llegan desde otras localidades.
“Queremos en nuestra casa, que es la plaza, esté en las mejores condiciones para recibir a las cientos de personas que se movilizan cada 30 de septiembre”, expresó.
La puesta en valor se suma a los trabajos realizados por la comunidad religiosa en el entorno de la iglesia, que también contribuyen a recuperar la imagen de uno de los sectores más representativos de San Jerónimo del Sauce.
También avanza la recuperación del cementerio
Otro de los espacios incluidos en el plan de mantenimiento es el cementerio local. Allí la Comuna lleva adelante una intervención sobre el frente y los sectores más antiguos, con tareas de lavado intensivo de las tumbas y acondicionamiento de estructuras.
También se trabaja sobre el tapial perimetral, que está siendo reparado, rellenado y preparado para su posterior pintura. En el interior se incorporó iluminación LED y está previsto continuar con la restauración y pintura de distintos sectores.
De esta manera, las tareas no se limitan al espacio central de la localidad, sino que abarcan también otros lugares vinculados con la memoria y la historia de las familias de San Jerónimo del Sauce.
Obras para mejorar el drenaje del distrito
En paralelo con las tareas de recuperación urbana y patrimonial, el Ejecutivo comunal continúa con obras vinculadas al manejo del agua y el mantenimiento de los sistemas de drenaje.
En los últimos meses se realizaron trabajos de limpieza de puentes, canales y reservorios, además de intervenciones en el sector rural y en las zonas de aliviadores de la cañada del arroyo.
Ríos destacó especialmente la ejecución de dos bajos naturales en el sector sur, identificados como Sur 1 y Sur 2, que ya fueron finalizados y permiten mejorar el escurrimiento del agua proveniente de la zona rural durante períodos de exceso hídrico.
También se concretó la limpieza perimetral del reservorio de la localidad y se avanzó sobre distintos canales y espacios destinados al drenaje. "Se hicieron dos bajos naturales importantes del sector sur 1 y sur 2. Eso permite que, en exceso de agua, los drenajes de la zona rural sean mucho más rápidos", explicó.
A estos trabajos se suma el avance de la canalización Norte 1, una obra que proyecta extenderse hasta San Jerónimo Norte. Según señaló Ríos, se trata de una intervención de importancia para mejorar el comportamiento del sistema hídrico regional y favorecer el escurrimiento en momentos de precipitaciones abundantes.