Avanza la instalación de luminarias

Matilde: el Bulevar San Martín ingresa en su etapa final de obra

La localidad del departamento Las Colonias transita la etapa final de una obra que incluye movimientos de suelo, hormigonado e iluminación. Ya fueron colocadas las columnas y pantallas en los canteros centrales y resta completar las conexiones a la red y el alumbrado del sector lindero al predio ferroviario.