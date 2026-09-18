La obra de renovación del Bulevar San Martín de Matilde transita su etapa final con la ejecución de los trabajos de iluminación, una de las últimas intervenciones previstas en este sector de la localidad. La Comuna ya colocó las columnas y las pantallas en los canteros centrales y trabaja ahora en las conexiones necesarias para ponerlas en funcionamiento.
Matilde: el Bulevar San Martín ingresa en su etapa final de obra
La localidad del departamento Las Colonias transita la etapa final de una obra que incluye movimientos de suelo, hormigonado e iluminación. Ya fueron colocadas las columnas y pantallas en los canteros centrales y resta completar las conexiones a la red y el alumbrado del sector lindero al predio ferroviario.
El presidente comunal de Matilde, Lucas Saldaño, explicó a El Litoral que actualmente se están ultimando los detalles de una obra que durante los últimos meses demandó diferentes tareas de preparación del terreno y ejecución de infraestructura.
"Estamos ultimando detalles de lo que es el Bulevar San Martín. Se hicieron todos los movimientos de suelo, hormigonado y demás y hoy estamos con una parte de lo que sería la electricidad", señaló.
Más de 40 columnas en cuatro cuadras
Uno de los componentes principales de esta etapa es la incorporación de iluminación a lo largo del bulevar. Las columnas ya fueron instaladas en los canteros centrales y cuentan con las correspondientes pantallas, mientras que en los próximos días se avanzará con las conexiones a la red eléctrica.
La intervención contempla además la iluminación del sector que circunda al bulevar y que se encuentra en el límite con el predio ferroviario. De acuerdo con lo explicado por Saldaño, los trabajos permitirán completar el sistema de iluminación previsto para todo el corredor.
En total, se trata de más de 40 columnas distribuidas a lo largo de un tramo de cuatro cuadras.
"Ya están puestas todas las columnas con todas las pantallas. Ahora nos va a faltar hacer las conexiones a la red y la semana que viene vamos a estar continuando con toda la iluminación que circunda el bulevar, que es la que está compartida entre el bulevar y el predio ferroviario", detalló el presidente comunal.
El avance de los trabajos estará sujeto a las condiciones climáticas, un factor que también condicionó diferentes etapas de la obra.
Saldaño señaló además que existe atención sobre los pronósticos climáticos para los próximos meses y la posibilidad de un escenario asociado al fenómeno de El Niño, por lo que se procura avanzar con las obras mientras las condiciones lo permiten.
Una intervención que transformó el corredor
La instalación del sistema lumínico completa una serie de trabajos que incluyeron previamente movimientos de suelo y hormigonado. De esta manera, la intervención sobre el Bulevar San Martín apunta a renovar uno de los principales corredores de la localidad y mejorar sus condiciones de circulación y utilización durante las horas nocturnas.
La colocación de las luminarias en los canteros centrales y sobre el sector próximo al predio ferroviario constituye una de las últimas etapas antes de completar el proyecto.
Una jornada para compartir en comunidad
En paralelo con la agenda de obras, el Ejecutivo local también desarrolló actividades destinadas a la comunidad. Entre ellas se destacó la celebración del Día del Niño, organizada junto con la cooperadora de la Escuela Primaria Mariano Moreno.
La jornada reunió a familias y niños de la localidad y contó con diferentes propuestas recreativas, juegos y espectáculos destinados a los más pequeños. También hubo un servicio de bufé a cargo de la cooperadora y sorteos.
"Pasamos un día muy agradable con toda la familia, nuestros chicos, con distintos shows, juegos, el bufete de la cooperadora y sorteos para los chicos", destacó Saldaño.
La actividad permitió cerrar una jornada de celebración y encuentro para las familias de Matilde, mientras la comuna local continúa con una agenda que combina la finalización de obras de infraestructura con propuestas destinadas a fortalecer la participación y el encuentro comunitario.