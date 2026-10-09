La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay fue distinguida este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2026, por su trabajo en favor de la paz y el fortalecimiento del derecho internacional.
Nobel de la Paz 2026: quién es Navi Pillay, la jurista sudafricana premiada por su defensa de los derechos humanos
Navanethem “Navi” Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en la promoción del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos. La abogada y jueza ocupó cargos centrales en organismos de las Naciones Unidas y participó en procesos judiciales vinculados con crímenes de extrema gravedad.
El anuncio fue realizado por el Comité Noruego del Nobel en Oslo, que destacó su aporte a la búsqueda de justicia frente a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El reconocimiento pone en primer plano una carrera desarrollada durante décadas en el ámbito judicial y en instituciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos fundamentales.
Pillay ocupó puestos de responsabilidad en las Naciones Unidas y formó parte de tribunales encargados de investigar y juzgar delitos cometidos en contextos de conflicto.
Al anunciar la decisión, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, señaló que la premiada tuvo un papel fundamental para garantizar que los responsables de delitos internacionales graves puedan ser sometidos a la Justicia.
La distinción se conoce en un escenario de tensiones en torno a los organismos multilaterales y a los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
En ese contexto, el comité destacó la importancia de sostener las normas jurídicas que permiten investigar violaciones de derechos humanos y establecer responsabilidades más allá de las fronteras nacionales.
La trayectoria de Navi Pillay en la Justicia y las Naciones Unidas
Nacida en Sudáfrica, Pillay desarrolló una extensa carrera como abogada y jueza. Su experiencia profesional estuvo vinculada con la defensa de los derechos fundamentales y con la construcción de mecanismos judiciales para abordar delitos que afectan a comunidades enteras.
Uno de los cargos más relevantes de su trayectoria fue el de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, función que desempeñó entre 2008 y 2014. Desde esa posición, trabajó en asuntos relacionados con la protección de las libertades fundamentales y la responsabilidad de los Estados frente a las violaciones de derechos humanos.
Antes de llegar a ese organismo, también tuvo un papel destacado en la justicia penal internacional. Integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar a los responsables del genocidio de 1994, y llegó a presidir esa institución entre 1999 y 2003.
Su recorrido incluyó, además, su participación en la Corte Penal Internacional, otro de los principales espacios judiciales dedicados a investigar y juzgar a personas acusadas de crímenes de competencia internacional.
La experiencia acumulada en esos ámbitos convirtió a Pillay en una figura reconocida dentro de los mecanismos internacionales de justicia. Su labor estuvo asociada con la necesidad de que los delitos más graves no queden sin investigación y de que las víctimas puedan acceder a instancias judiciales capaces de determinar responsabilidades.
El Nobel de la Paz reconoce así una trayectoria que combina el trabajo en tribunales, la conducción de organismos multilaterales y la promoción de herramientas jurídicas para responder a abusos contra la población civil.
Su participación en investigaciones sobre genocidio y el contexto internacional
En los últimos años, Pillay también estuvo vinculada con investigaciones y procesos relacionados con acusaciones de genocidio. Presidió una comisión de investigación independiente respaldada por las Naciones Unidas que concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza, una conclusión que generó fuertes cuestionamientos y controversias políticas.
Actualmente, la jurista participa como jueza en la Corte Internacional de Justicia en el caso relacionado con la acusación de genocidio contra Myanmar, también conocido como Birmania. El proceso se inscribe en las competencias de ese tribunal, encargado de resolver controversias jurídicas entre Estados.
La decisión del Comité Noruego del Nobel se produjo en un momento en el que las instituciones internacionales enfrentan cuestionamientos y presiones políticas. Al fundamentar el premio, el organismo hizo hincapié en la importancia de la justicia internacional para investigar crímenes graves y contribuir a la protección de las víctimas.
La relación entre el derecho internacional y la paz constituye uno de los ejes centrales del reconocimiento. La distinción destaca la función de los tribunales y de los mecanismos multilaterales para resolver controversias por vías jurídicas, establecer responsabilidades y evitar que la violencia quede al margen de cualquier consecuencia legal.
El premio de 2026 sucede al otorgado en 2025 a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, reconocida por su labor política en favor de una transición democrática en Venezuela.
Con la elección de Pillay, el comité vuelve a poner el foco en la defensa de los derechos humanos y en el funcionamiento de las instituciones internacionales. Su trayectoria representa una apuesta por la aplicación del derecho como herramienta para enfrentar los crímenes más graves y fortalecer las condiciones necesarias para una paz duradera.