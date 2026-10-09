Reconocimiento

Nobel de la Paz 2026: quién es Navi Pillay, la jurista sudafricana premiada por su defensa de los derechos humanos

Navanethem “Navi” Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en la promoción del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos. La abogada y jueza ocupó cargos centrales en organismos de las Naciones Unidas y participó en procesos judiciales vinculados con crímenes de extrema gravedad.