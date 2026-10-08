La canadiense Anne Carson fue distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026, según informó la Academia Sueca. El anuncio se produjo en Estocolmo y convirtió a la autora en la nueva ganadora de uno de los principales reconocimientos de las letras a nivel internacional.
Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026
La escritora canadiense fue elegida este jueves por la Academia Sueca. Poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica, es reconocida por una obra que combina poesía y prosa y que incorpora referencias de la tradición grecolatina.
Carson, nacida en Toronto en 1950, desarrolló a lo largo de su trayectoria una obra que se mueve entre distintos géneros literarios.
Su producción incluye poesía, ensayo, traducción y trabajos vinculados con los estudios clásicos. Esa combinación de disciplinas es una de las características centrales de una carrera que la llevó a ocupar un lugar destacado dentro de la literatura contemporánea en lengua inglesa.
El reconocimiento llega después de varios años en los que su nombre apareció de manera recurrente entre los posibles candidatos al Nobel de Literatura. Antes del anuncio, Carson figuraba entre las principales favoritas de las casas de apuestas internacionales, junto con la escritora china Can Xue.
Quién es Anne Carson
Carson nació el 21 de junio de 1950 en Toronto y se formó en el campo de las letras clásicas. Después de completar un doctorado en esa especialidad, desarrolló una carrera académica y literaria en la que combinó la investigación con la creación y la traducción. Su formación en el mundo grecolatino tuvo una influencia importante en su producción.
Una de sus obras más reconocidas es Autobiography of Red, publicada originalmente en 1998. El libro toma como punto de partida el mito griego de Gerión y lo transforma en una narración contemporánea escrita en verso. La obra es considerada uno de los trabajos que consolidaron su reconocimiento internacional.
Su escritura no se limita a un formato determinado. Carson combina elementos de poesía, narrativa, ensayo y traducción, y suele trabajar con textos y personajes de la tradición clásica para establecer vínculos con cuestiones contemporáneas.
Entre sus obras también se encuentran Eros the Bittersweet, Glass, Irony and God, The Beauty of the Husband y Float. En 2001 se convirtió en la primera mujer en obtener el premio T. S. Eliot por The Beauty of the Husband. Además, recibió becas Guggenheim y MacArthur a lo largo de su carrera.
Su trayectoria también incluye trabajos de traducción y adaptaciones de autores de la antigüedad clásica. Esa relación permanente entre textos antiguos y formas contemporáneas se convirtió en uno de los rasgos que permiten identificar su producción.
Un premio que llega después de varios años
El nombre de Carson había vuelto a tomar fuerza en las semanas previas al anuncio del Nobel de Literatura 2026. Las casas de apuestas la ubicaban entre las principales candidatas, en una lista en la que también aparecían Can Xue, Gerald Murnane, Haruki Murakami, Margaret Atwood y otros escritores de distintas regiones.
La expectativa alrededor del premio también estaba relacionada con la posibilidad de que la Academia Sueca volviera a distinguir a una mujer. En los últimos años, el galardón fue otorgado a László Krasznahorkai en 2025, Han Kang en 2024, Jon Fosse en 2023 y Annie Ernaux en 2022.
El Nobel de Literatura es otorgado por la Academia Sueca y forma parte de los premios creados a partir del legado de Alfred Nobel. Desde 1901, la distinción fue entregada en 118 ocasiones a 122 personas hasta la edición de 2025, debido a que en algunos años el premio fue compartido.
Con la elección de Carson, la literatura canadiense vuelve a ocupar un lugar central en el escenario internacional. La autora se suma así a la lista de escritores reconocidos por la Academia Sueca por el conjunto de una trayectoria literaria y por el impacto de su producción.
El anuncio de este jueves pone fin a meses de especulaciones en torno al nombre del ganador. Aunque Carson aparecía entre las favoritas, el resultado del Nobel volvió a mostrar la dificultad de anticipar las decisiones de la Academia Sueca: las apuestas y las listas de candidatos no constituyen una nómina oficial y el proceso de selección se mantiene bajo reserva.
La ceremonia oficial de entrega del Premio Nobel se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, como parte de las actividades anuales vinculadas con los galardones creados a partir del testamento de Alfred Nobel.