Trayectoria

Premio Nobel de Química 2026: quiénes son Henri Kagan y Kenso Soai y por qué fueron premiados

Fueron distinguidos por sus aportes sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. Sus investigaciones ayudaron a explicar cómo pueden generarse moléculas con una única orientación espacial y tienen aplicaciones relevantes en la fabricación de medicamentos.