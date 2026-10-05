Reconocimiento

Nobel de Medicina 2026: tres científicos fueron premiados por una técnica que permite controlar neuronas con luz

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética, una herramienta que transformó el estudio del cerebro.