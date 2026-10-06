Reconocimiento

Nobel de Física 2026: premiaron a Francis Halzen por el descubrimiento de neutrinos de alta energía

El físico belga, de 82 años, fue reconocido por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y por el descubrimiento de partículas de alta energía provenientes de procesos astrofísicos. El detector funciona bajo el hielo de la Antártida.