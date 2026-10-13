Informe de la BCR

Cada vez más sociedades santafesinas incorporan la cláusula arbitral: qué es y por qué la eligen

Durante el primer año de implementación, 126 nuevas sociedades de la provincia incorporaron la cláusula arbitral a sus estatutos. La herramienta permite establecer un procedimiento especializado para resolver eventuales controversias entre socios o con la propia sociedad, como alternativa a la justicia ordinaria.