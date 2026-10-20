Europa

Portugal: 55 detenidos tras desalojos en Lisboa y Oporto

La policía portuguesa desmanteló campamentos instalados en Lisboa y Oporto por activistas que reclaman acceso a viviendas asequibles. El operativo dejó 55 detenidos y al menos dos heridos leves en la capital. Los manifestantes anunciaron que volverán a las plazas y promueven una huelga general ibérica para el 11 de noviembre.