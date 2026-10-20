Las fuertes lluvias registradas durante la última semana, asociadas al fenómeno climático de El Niño, provocaron la crecida del río Paraná y dejaron alrededor de 3.000 familias afectadas en Paraguay. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) informó este lunes que las inundaciones alcanzaron a nueve de los 17 departamentos del país.
Emergencia en Paraguay: 3.000 familias afectadas por el desborde del Paraná
Las autoridades trasladaron a cientos de personas y desplegaron operativos de asistencia en las regiones más comprometidas, mientras el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones durante los próximos días.
Las consecuencias más graves se registraron en zonas del sur y el este paraguayo, donde numerosas viviendas quedaron bajo el agua y cientos de familias necesitaron asistencia y, en algunos casos, debieron ser trasladadas.
Las zonas más afectadas
En los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa, ubicados en el sur de Paraguay, el desborde del río Paraná inundó numerosas casas. El curso de agua funciona como frontera natural entre ese país y la Argentina.
Ante la emergencia, la SEN distribuyó alimentos, carpas plásticas y materiales de construcción para asistir a los habitantes damnificados.
La ayuda también llegó a comunidades de Central, Guairá, Caaguazú, Concepción, San Pedro y Canindeyú, departamentos ubicados en distintas regiones del territorio paraguayo.
Ayolas y Ciudad del Este
Uno de los distritos más afectados de Misiones es Ayolas, donde funciona la represa hidroeléctrica de Yacyretá, administrada en conjunto por Paraguay y la Argentina. Allí, unas 1.040 familias recibieron asistencia.
Además, durante la última semana fueron rescatadas 247 mascotas de las zonas inundadas. El operativo estuvo a cargo de la organización SOS Animal Ayolas, según informó la agencia EFE.
En Alto Paraná, departamento ubicado en la frontera con Brasil, cerca de 1.300 familias tuvieron que ser reubicadas. En distintos barrios de Ciudad del Este, capital departamental y uno de los principales centros comerciales del país, el agua continúa cubriendo calles y viviendas.
En esa ciudad, situada cerca de Foz de Iguazú, también colaboraron integrantes de la organización española Bombers Pel Món, provenientes de Valencia, junto con los bomberos locales para asistir a las comunidades afectadas.
Qué se espera para los próximos días
Aunque la represa de Itaipú informó este lunes una leve disminución del caudal del Paraná, las condiciones meteorológicas mantienen la preocupación por posibles nuevas inundaciones.
El nivel del río se ubicó en 117,57 metros sobre el nivel del mar, luego de haber alcanzado los 121,19 metros el jueves anterior.
Por su parte, la Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay anticipó una elevada probabilidad de lluvias entre el miércoles y el domingo de esta semana, especialmente en la región Oriental del país.
El pronóstico mantiene la alerta en las zonas afectadas, donde las precipitaciones podrían complicar las tareas de asistencia y recuperación de las comunidades damnificadas.