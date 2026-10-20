La provincia canadiense de Alberta rechazó por amplia mayoría avanzar con un proceso para celebrar un referendo de independencia, según los resultados provisionales difundidos este martes por la autoridad electoral provincial. Con el 61% de los centros de votación contabilizados, el 76% de los participantes votó por mantener la provincia dentro de Canadá.
Canadá: Alberta rechazó por amplia mayoría avanzar hacia la independencia
Con el 61% de los centros de votación contabilizados, el 76% de los votos se pronunció contra iniciar el proceso para una eventual separación de Canadá. El resultado representa un respaldo a la unidad nacional en una provincia clave para la industria petrolera, donde el movimiento independentista recibió apoyo de figuras cercanas a Donald Trump.
Los datos de Elections Alberta registraban 1.184.018 votos en contra de iniciar el procedimiento constitucional para una eventual separación, frente a 373.053 sufragios favorables, equivalentes al 24%.
El resultado fue celebrado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien sostuvo que los habitantes de Alberta expresaron una posición clara a favor de la unidad nacional. La consulta se desarrolló en un contexto de tensiones políticas entre la provincia y el Gobierno federal, especialmente por las políticas vinculadas con la industria energética.
Mark Carney celebró el resultado y destacó la unidad nacional
Después de que la cadena pública CBC proyectara la victoria de la opción contraria a la independencia, Carney difundió un comunicado en el que destacó la decisión de los votantes.
“Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarse unos a otros. Por encima de todo, los habitantes de Alberta eligieron Canadá”, afirmó el mandatario.
Carney, que creció en Alberta, había advertido sobre los riesgos que una eventual separación podría representar para la estabilidad del país. Tras conocerse los resultados preliminares, señaló que la decisión permitirá a la provincia y al resto de Canadá avanzar con un renovado compromiso común.
La primera ministra provincial, Danielle Smith, también había manifestado su rechazo a la independencia. Sin embargo, defendió la convocatoria de la consulta como una forma de abordar una cuestión que generó divisiones entre los habitantes de Alberta.
El petróleo y las tensiones con Ottawa, en el centro del debate
Alberta, ubicada en el oeste canadiense, es una de las principales regiones productoras de petróleo del país y cuenta con importantes reservas de hidrocarburos. Su industria energética fue uno de los ejes centrales del debate sobre una posible separación.
Parte del respaldo al independentismo surgió del descontento de sectores provinciales con las políticas energéticas y ambientales del Gobierno federal. Durante la gestión del ex primer ministro Justin Trudeau, las regulaciones vinculadas con las emisiones y la producción petrolera alimentaron las críticas de dirigentes y grupos económicos de Alberta.
Smith atribuyó parte del crecimiento del sentimiento separatista a las políticas impulsadas durante ese período. El resultado de la consulta, sin embargo, mostró que la mayoría de los votantes que participaron rechazó iniciar el proceso de secesión.
El movimiento independentista recibió apoyo de aliados de Trump
La iniciativa también generó repercusiones fuera de Canadá. El movimiento independentista de Alberta despertó el interés de figuras cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, en un escenario marcado por las tensiones comerciales entre Washington y Ottawa.
El empresario Elon Musk expresó su apoyo a la separación de la provincia en una publicación en la red social X. Además, dirigentes separatistas mantuvieron reuniones con representantes políticos estadounidenses, incluidos contactos en el Departamento de Estado y con legisladores republicanos.
La cuestión adquirió mayor relevancia en medio de las diferencias entre ambos países por los aranceles comerciales y las declaraciones de Trump sobre Canadá.
Pese al respaldo recibido por parte de sectores afines al mandatario estadounidense, los resultados provisionales de la consulta mostraron una mayoría contraria a iniciar el camino hacia la independencia.