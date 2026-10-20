Votó contra la secesión

Canadá: Alberta rechazó por amplia mayoría avanzar hacia la independencia

Con el 61% de los centros de votación contabilizados, el 76% de los votos se pronunció contra iniciar el proceso para una eventual separación de Canadá. El resultado representa un respaldo a la unidad nacional en una provincia clave para la industria petrolera, donde el movimiento independentista recibió apoyo de figuras cercanas a Donald Trump.