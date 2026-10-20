El Reino Unido anunció este martes que ampliará su apoyo militar a Arabia Saudita frente a los ataques de los hutíes en la región. El plan contempla el despliegue de aviones de combate de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), que realizarán misiones defensivas para proteger ciudades, población civil e infraestructura estratégica del país.
Reino Unido ampliará su apoyo militar a Arabia Saudita ante los ataques hutíes
El Gobierno británico anunció el despliegue de aviones de combate Typhoon para realizar operaciones defensivas sobre territorio saudí ante los ataques con misiles y drones de los rebeldes hutíes. El operativo también incluirá un avión de transporte militar y asesores, mientras que las tareas de reabastecimiento en vuelo se extenderán por otros 90 días.
El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, informó que los cazas Eurofighter Typhoon participarán en operaciones aéreas destinadas a reforzar la protección del territorio saudí ante posibles ataques con misiles y drones.
Desde el Ministerio de Defensa del Reino Unido aclararon que las aeronaves cumplirán tareas exclusivamente defensivas y que no realizarán ataques ofensivos contra los hutíes.
Cazas, transporte militar y asesores para reforzar la seguridad
Además de los aviones de combate, el despliegue británico incluirá una aeronave de transporte militar y un número no especificado de asesores militares que prestarán apoyo en Arabia Saudita.
Según explicó Streeting, la misión tiene como objetivo contribuir a la protección de las ciudades saudíes, de la población civil y de las infraestructuras consideradas críticas para el funcionamiento del país.
La medida amplía la cooperación militar entre Londres y Riad en un contexto de recrudecimiento de las hostilidades vinculadas al conflicto en Yemen. Las autoridades británicas remarcaron que el despliegue estará orientado a la defensa del territorio saudí.
Se extenderá el apoyo para el reabastecimiento en vuelo
El anuncio se suma a una decisión adoptada por el Gobierno británico el mes pasado, cuando autorizó la prestación de servicios de reabastecimiento en vuelo para los aviones saudíes que operan contra los hutíes.
De acuerdo con lo informado por Streeting, esa misión se extenderá durante otros 90 días. Esta capacidad permite que las aeronaves amplíen su autonomía operativa y permanezcan más tiempo en el aire.
La continuidad del apoyo logístico y el envío de aviones de combate forman parte de la asistencia militar británica a Arabia Saudita, aunque Londres estableció una distinción entre las tareas defensivas anunciadas y las operaciones ofensivas contra los rebeldes.
El conflicto en Yemen vuelve a intensificarse
Los hutíes, un movimiento político y militar respaldado por Irán, mantienen un enfrentamiento prolongado con el Gobierno yemení, que cuenta con el apoyo de Arabia Saudita. En las últimas semanas, la tensión volvió a aumentar con ataques mediante misiles y drones contra territorio saudí.
En ese escenario, el refuerzo militar británico busca contribuir a la defensa aérea del reino y a la protección de sus infraestructuras estratégicas.