#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Protección aérea

Reino Unido ampliará su apoyo militar a Arabia Saudita ante los ataques hutíes

El Gobierno británico anunció el despliegue de aviones de combate Typhoon para realizar operaciones defensivas sobre territorio saudí ante los ataques con misiles y drones de los rebeldes hutíes. El operativo también incluirá un avión de transporte militar y asesores, mientras que las tareas de reabastecimiento en vuelo se extenderán por otros 90 días.

Londres enviará cazas Typhoon a Arabia Saudita para realizar misiones defensivasLondres enviará cazas Typhoon a Arabia Saudita para realizar misiones defensivas
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Reino Unido anunció este martes que ampliará su apoyo militar a Arabia Saudita frente a los ataques de los hutíes en la región. El plan contempla el despliegue de aviones de combate de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), que realizarán misiones defensivas para proteger ciudades, población civil e infraestructura estratégica del país.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, informó que los cazas Eurofighter Typhoon participarán en operaciones aéreas destinadas a reforzar la protección del territorio saudí ante posibles ataques con misiles y drones.

Mirá tambiénSe conoció la primera foto de la parroquia sin la cruz que mató a un sacerdote en Ecuador

Desde el Ministerio de Defensa del Reino Unido aclararon que las aeronaves cumplirán tareas exclusivamente defensivas y que no realizarán ataques ofensivos contra los hutíes.

Cazas, transporte militar y asesores para reforzar la seguridad

Además de los aviones de combate, el despliegue británico incluirá una aeronave de transporte militar y un número no especificado de asesores militares que prestarán apoyo en Arabia Saudita.

Mirá tambiénEmergencia en Paraguay: 3.000 familias afectadas por el desborde del Paraná

Según explicó Streeting, la misión tiene como objetivo contribuir a la protección de las ciudades saudíes, de la población civil y de las infraestructuras consideradas críticas para el funcionamiento del país.

La medida amplía la cooperación militar entre Londres y Riad en un contexto de recrudecimiento de las hostilidades vinculadas al conflicto en Yemen. Las autoridades británicas remarcaron que el despliegue estará orientado a la defensa del territorio saudí.

Se extenderá el apoyo para el reabastecimiento en vuelo

El anuncio se suma a una decisión adoptada por el Gobierno británico el mes pasado, cuando autorizó la prestación de servicios de reabastecimiento en vuelo para los aviones saudíes que operan contra los hutíes.

De acuerdo con lo informado por Streeting, esa misión se extenderá durante otros 90 días. Esta capacidad permite que las aeronaves amplíen su autonomía operativa y permanezcan más tiempo en el aire.

A specialist inspects Canadian Air Task Force jet CF-188 after landing in the Siauliai air base August 26, 2014. The Royal Canadian Air Force will hand over their air policing mission over the Baltics to NATO in September 1, 2014. REUTERS/Ints Kalnins (LITHUANIA - Tags: MILITARY POLITICS) lituania ejercicio de la real fuerza aerea canadiense en lituania base aerea Siauliai aviones caza cf 18Londres enviará cazas Typhoon a Arabia Saudita para realizar misiones defensivas

La continuidad del apoyo logístico y el envío de aviones de combate forman parte de la asistencia militar británica a Arabia Saudita, aunque Londres estableció una distinción entre las tareas defensivas anunciadas y las operaciones ofensivas contra los rebeldes.

El conflicto en Yemen vuelve a intensificarse

Los hutíes, un movimiento político y militar respaldado por Irán, mantienen un enfrentamiento prolongado con el Gobierno yemení, que cuenta con el apoyo de Arabia Saudita. En las últimas semanas, la tensión volvió a aumentar con ataques mediante misiles y drones contra territorio saudí.

Canadian Air Task Force jets CF-188 fly over Siauliai air base August 26, 2014. The Royal Canadian Air Force will hand over their air policing mission over the Baltics to NATO in September 1, 2014. REUTERS/Ints Kalnins (LITHUANIA - Tags: MILITARY POLITICS) lituania ejercicio de la real fuerza aerea canadiense en lituania base aerea Siauliai aviones caza cf 18Londres enviará cazas Typhoon a Arabia Saudita para realizar misiones defensivas

En ese escenario, el refuerzo militar británico busca contribuir a la defensa aérea del reino y a la protección de sus infraestructuras estratégicas.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Reino Unido
Medio Oriente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro