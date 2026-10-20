Protección aérea

Reino Unido ampliará su apoyo militar a Arabia Saudita ante los ataques hutíes

El Gobierno británico anunció el despliegue de aviones de combate Typhoon para realizar operaciones defensivas sobre territorio saudí ante los ataques con misiles y drones de los rebeldes hutíes. El operativo también incluirá un avión de transporte militar y asesores, mientras que las tareas de reabastecimiento en vuelo se extenderán por otros 90 días.