Patricio Sánchez Molinari estaba celebrando una misa en la parroquia del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz que se encontraba detrás del altar se desprendió de la pared y cayó sobre él. El impacto le provocó la muerte.
Se conoció la primera foto de la parroquia sin la cruz que mató a un sacerdote en Ecuador
Las imágenes difundidas por la Arquidiócesis de Guayaquil muestran las marcas que quedaron detrás del altar tras el desprendimiento de la estructura durante la celebración religiosa.
El episodio quedó registrado en la transmisión en vivo que el propio sacerdote realizaba a través de Facebook. En medio de la ceremonia, los presentes reaccionaron con gritos de desesperación ante lo ocurrido.
Minutos antes del accidente, el religioso había compartido una reflexión sobre la muerte y la importancia de dedicar tiempo a Dios y a los seres queridos. “Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí vamos a morir”, expresó ante la comunidad. Luego agregó que el tiempo dedicado a Dios, a los hermanos y a la familia es “el tiempo mejor gastado”.
Así quedó la iglesia
Este domingo, la parroquia celebró una misa exequial para pedir por el descanso del sacerdote. La ceremonia se realizó por la noche y fue compartida en imágenes por la Arquidiócesis de Guayaquil.
En una de las fotografías difundidas se observa el mural religioso ubicado detrás del altar. En el centro aparecen las marcas de los elementos de fijación que sostenían la cruz antes de que se desprendiera.
Las imágenes permitieron ver parte de las consecuencias del accidente dentro del templo, donde la comunidad religiosa se reunió para despedir al párroco.
Quién era Patricio Sánchez Molinari
Patricio Sánchez Molinari tenía 53 años y era oriundo de Cuenca, en el sur de Ecuador. Había estudiado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y se destacaba por su trato cercano con los fieles.
Se desempeñaba como párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro de Manta y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa fundada por San Alfonso María de Ligorio en 1732. Además, había desarrollado parte de su labor pastoral en la parroquia San Lorenzo de Vinces.
El sacerdote también compartía las celebraciones litúrgicas a través de las redes sociales, una práctica que le permitía llegar a una audiencia más amplia y mantener el contacto con los creyentes.
El mensaje que compartió antes de morir
La reflexión que Sánchez Molinari pronunció poco antes del accidente cobró especial relevancia tras conocerse su muerte.
Durante la misa, el religioso había invitado a los presentes a pensar en el valor del tiempo y en la importancia de dedicarlo a la fe, la familia y los demás. Sus palabras quedaron registradas en la transmisión y luego fueron difundidas en las redes sociales.
La noticia provocó numerosas expresiones de dolor y solidaridad entre quienes seguían su labor pastoral y entre los integrantes de la comunidad religiosa.