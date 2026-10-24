Alemania

Un incendio afectó al "Nido del Águila", la antigua residencia de montaña de Hitler

El fuego se desató en la Kehlsteinhaus, ubicada a 1.834 metros de altura en los Alpes bávaros. Unos 200 bomberos participaron del operativo y la Policía detuvo temporalmente a un sospechoso. No se registraron heridos y las causas del incendio permanecen bajo investigación.