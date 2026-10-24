Un incendio de importantes dimensiones afectó este sábado 24 de octubre a la Kehlsteinhaus, conocida como el “Nido del Águila”, la antigua residencia de montaña de Adolf Hitler ubicada en los Alpes bávaros, en el sur de Alemania. La Policía informó que un sospechoso fue detenido temporalmente, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del fuego.
Un incendio afectó al "Nido del Águila", la antigua residencia de montaña de Hitler
El fuego se desató en la Kehlsteinhaus, ubicada a 1.834 metros de altura en los Alpes bávaros. Unos 200 bomberos participaron del operativo y la Policía detuvo temporalmente a un sospechoso. No se registraron heridos y las causas del incendio permanecen bajo investigación.
Alrededor de 200 bomberos participaron del operativo para combatir las llamas en el edificio, situado a 1.834 metros de altura, en la zona del Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden. Debido a la ubicación y las dificultades de acceso, las tareas de emergencia se vieron complicadas.
Según informó la Policía alemana, los equipos de bomberos encontraron el inmueble completamente envuelto en llamas al llegar al lugar. Los rescatistas no hallaron personas en el interior y las autoridades confirmaron que no hubo heridos.
La portavoz policial Lisa Maier señaló que todavía no se habían establecido las causas del incendio y que la Policía judicial continuaba con las pericias correspondientes. Según publicó el diario Bild, una de las hipótesis bajo análisis es que el fuego haya sido provocado intencionalmente, aunque esa posibilidad no había sido confirmada oficialmente.
Una construcción emblemática del régimen nazi
La Kehlsteinhaus fue construida entre 1937 y 1938, durante el régimen nazi, en las proximidades de Berchtesgaden, en el estado de Baviera. El edificio formaba parte del complejo de Obersalzberg, una zona vinculada a la residencia y las actividades de Adolf Hitler y su entorno político.
La construcción, realizada principalmente con piedra y granito, fue concebida como un espacio de representación destinado a recibir a diplomáticos y visitantes extranjeros. Su ubicación en la cima de la montaña y las vistas panorámicas de los Alpes contribuyeron a convertirla en una de las edificaciones más reconocibles asociadas al pasado nazi en Alemania.
Pese a su propósito inicial, Hitler utilizó el lugar con poca frecuencia. Otros sectores del complejo de Obersalzberg tuvieron una importancia mayor en la vida cotidiana del dictador y de los principales dirigentes del régimen.
De residencia histórica a restaurante de montaña
A diferencia de otras instalaciones vinculadas al nazismo, la Kehlsteinhaus sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial sin sufrir daños. Desde 1952 funciona como restaurante de montaña y recibe visitantes atraídos tanto por su historia como por el paisaje alpino.
El establecimiento también cuenta con una exposición dedicada a la historia del edificio y su relación con el régimen nazi. La temporada turística tenía previsto extenderse hasta el 8 de noviembre.
La asociación turística Bergerlebnis Berchtesgaden describe la construcción como un espacio concebido para la representación política, alejado de la mirada pública. Sin embargo, destaca que su importancia dentro de las actividades del régimen fue limitada en comparación con otros lugares del complejo de Obersalzberg.
La investigación continúa
Las autoridades alemanas mantienen abierta la investigación para establecer cómo comenzó el incendio y determinar si existió una intervención deliberada.
La detención temporal de un sospechoso constituye, por el momento, uno de los elementos del procedimiento, sin que se hayan difundido detalles concluyentes sobre su posible participación.