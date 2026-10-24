Corea del Norte

Kim Jong-un llega a la frontera china en una visita que no fue confirmada oficialmente

El líder norcoreano habría llegado a la ciudad fronteriza de Dandong a través de un nuevo puente sobre el río Yalu, según fuentes citadas por medios surcoreanos. El viaje coincide con el aniversario de la entrada de China en la Guerra de Corea y se produce en un contexto de creciente cooperación entre Pyongyang y Pekín.