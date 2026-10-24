El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, habría llegado este sábado 24 de octubre a la ciudad china de Dandong, en la provincia de Liaoning, tras cruzar un puente recientemente inaugurado sobre el río Yalu, que conecta ambos países.
Kim Jong-un llega a la frontera china en una visita que no fue confirmada oficialmente
El líder norcoreano habría llegado a la ciudad fronteriza de Dandong a través de un nuevo puente sobre el río Yalu, según fuentes citadas por medios surcoreanos. El viaje coincide con el aniversario de la entrada de China en la Guerra de Corea y se produce en un contexto de creciente cooperación entre Pyongyang y Pekín.
La información fue difundida por la agencia surcoreana Yonhap, que citó a una fuente gubernamental, aunque inicialmente no hubo confirmación oficial de las autoridades de Pyongyang ni de Pekín.
Según el reporte, Kim ingresó a territorio chino a través de la nueva infraestructura fronteriza, inaugurada a mediados de octubre después de varios años de demoras. El puente conecta Dandong con la ciudad norcoreana de Sinuiju y fue presentado por ambos gobiernos como una obra destinada a fortalecer los intercambios bilaterales.
Por su parte, el diario surcoreano JoongAng Ilbo informó, a partir de fuentes gubernamentales anónimas, que el primer ministro chino, Li Qiang, habría recibido al mandatario norcoreano. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente.
La agencia estatal china Xinhua informó posteriormente que Wang Huning, integrante del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista chino, encabezó la recepción de Kim. La comunicación no mencionó la presencia de Li Qiang.
Un puente estratégico para fortalecer el comercio bilateral
La infraestructura sobre el río Yalu, de aproximadamente tres kilómetros de longitud y cuatro carriles, fue inaugurada el 15 de octubre. Su apertura representa un paso importante para mejorar la conexión terrestre entre China y Corea del Norte, dos países que mantienen una estrecha relación política y económica.
Desde Pyongyang, el puente fue presentado como un símbolo de la amistad con Pekín y una herramienta para impulsar el comercio bilateral. Su inauguración se produjo después de años de retrasos en un proyecto considerado estratégico para los intercambios entre ambos territorios.
La posible visita de Kim también estuvo precedida por indicios de un operativo especial en Dandong. La agencia japonesa Kyodo informó, citando fuentes diplomáticas, que se habían impuesto restricciones al tránsito en algunos sectores de la ciudad y que existían dificultades para reservar habitaciones de hotel.
Estos movimientos alimentaron las versiones sobre la llegada del dirigente norcoreano, aunque no se difundieron detalles oficiales sobre la agenda del viaje.
El aniversario de la Guerra de Corea y el acercamiento con Pekín
El supuesto desplazamiento de Kim coincide con el aniversario de la entrada de China en la Guerra de Corea, conflicto que enfrentó entre 1950 y 1953 a Corea del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética, con Corea del Sur y las fuerzas encabezadas por Estados Unidos bajo el mandato de las Naciones Unidas.
Hasta el momento, no se confirmó si el líder norcoreano participará en alguna ceremonia conmemorativa durante su estadía en territorio chino.
El viaje también se produce pocos meses después de que el presidente chino, Xi Jinping, visitara Corea del Norte en junio, en lo que representó su primer viaje al país en siete años. Ambos gobiernos buscan sostener una relación estratégica que combina cooperación económica, coordinación política y objetivos de seguridad regional.
Kim reclama unas fuerzas armadas más poderosas
En paralelo, Kim Jong-un instó a las fuerzas armadas norcoreanas a prepararse para convertirse en las más fuertes del mundo. El mensaje fue difundido este sábado por los medios estatales, tras una reunión de dos días con comandantes militares en Pyongyang.
El dirigente ya había formulado un planteo similar el jueves, durante otro encuentro con representantes del Ejército. En esa oportunidad, pidió que todas las compañías militares se transformaran en unidades de élite, con mayores capacidades técnicas y operativas.
La eventual visita a China se produce, además, a pocas semanas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en Shenzhen, donde se espera la participación de Xi Jinping y otros líderes internacionales, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.
En las últimas semanas, Trump y Putin manifestaron su disposición a mantener un encuentro trilateral con Xi. También surgieron especulaciones sobre una posible reunión con Kim, aunque no existe confirmación oficial de que ese encuentro vaya a concretarse.