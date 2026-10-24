Europa

Merz alertó sobre la amenaza de Rusia y defendió reformas económicas en Alemania

El canciller alemán advirtió sobre los intentos de Moscú de desestabilizar el país mediante ciberataques, sabotajes y acciones contra infraestructuras críticas. Durante un discurso en Múnich, también cuestionó a partidos opositores y reclamó acelerar las reformas para recuperar el crecimiento económico y fortalecer la industria.