Tensión en Oriente Medio

Washington alerta sobre amenazas iraníes contra funcionarios de Estados Unidos en distintas regiones

Un memorando del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, enviado al secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene que los planes de Irán para atacar a personal estadounidense alcanzaron una fase avanzada en Oriente Medio y otras regiones. La advertencia se conoce en medio de la guerra entre Washington, Israel y Teherán.