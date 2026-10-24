#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tensión en Oriente Medio

Washington alerta sobre amenazas iraníes contra funcionarios de Estados Unidos en distintas regiones

Un memorando del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, enviado al secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene que los planes de Irán para atacar a personal estadounidense alcanzaron una fase avanzada en Oriente Medio y otras regiones. La advertencia se conoce en medio de la guerra entre Washington, Israel y Teherán.

1. Washington advierte sobre una amenaza iraní en medio de la tensión en Oriente Medio1. Washington advierte sobre una amenaza iraní en medio de la tensión en Oriente Medio
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, advirtió que Irán intensificó sustancialmente sus planes para atacar a funcionarios y personal estadounidense, tanto en Oriente Medio como en otras regiones del mundo.

La información fue difundida en un memorando enviado este viernes 23 de octubre al secretario de Estado, Marco Rubio, con copia al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe. El documento fue adelantado por el medio estadounidense Axios y su autenticidad fue posteriormente confirmada a la agencia EFE por un funcionario del Gobierno de Estados Unidos.

US President Donald Trump speaks to the media after disembarking Air Force One at President Donald J. Trump International Airport in West Palm Beach, Florida, US, October 23, 2026. REUTERS/Umit BektasAlerta de inteligencia en EE.UU. por posibles ataques iraníes contra funcionarios

En la comunicación, Clayton señaló que los organismos de inteligencia recibieron información que apunta a una escalada en los preparativos iraníes. Según el funcionario, los planes para perpetrar ataques letales contra ciudadanos estadounidenses alcanzaron una fase avanzada, tanto en Oriente Medio como en otros países.

Información sensible y medidas de seguridad

El memorando también advierte sobre la circulación de información confidencial relacionada con los presuntos intentos iraníes de atacar a funcionarios del Gobierno estadounidense.

Clayton indicó que detectó la presencia de personas que no estaban autorizadas a acceder a determinados datos de inteligencia y análisis sobre esas amenazas. Ante esa situación, aseguró que la información fue puesta a disposición del personal del Departamento de Estado que cuenta con las autorizaciones correspondientes.

US President Donald Trump points a finger as he speaks during a rally at Florida Gulf Coast University's Alico Arena ahead of the midterm elections, in Fort Myers, Florida, US, October 23, 2026. REUTERS/Umit BektasAlerta de inteligencia en EE.UU. por posibles ataques iraníes contra funcionarios

El director de Inteligencia Nacional agregó que brindará detalles adicionales a Rubio cuando el secretario lo considere necesario. Además, sostuvo que buscará reducir las restricciones de confidencialidad sobre la mayor cantidad posible de información para facilitar su difusión dentro del Departamento de Estado, según el criterio del propio secretario.

La advertencia se produce en medio de la guerra

La alerta de inteligencia se conoce en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. La guerra, iniciada el 28 de febrero, se acerca a los ocho meses, mientras persiste la incertidumbre sobre una posible nueva escalada militar.

En ese escenario, medios estadounidenses informaron que Washington y Tel Aviv elaboraron planes para una eventual nueva ofensiva contra la República Islámica. Sin embargo, su ejecución dependería de una decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.

Mirá tambiénMerz alertó sobre la amenaza de Rusia y defendió reformas económicas en Alemania

Los reportes vinculan la posible operación con el escenario político posterior a las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos. Hasta el momento, la información difundida sobre esos preparativos no implica que se haya tomado una decisión definitiva de avanzar con nuevos ataques.

Incertidumbre sobre los próximos pasos

El memorando de Clayton no detalla públicamente los objetivos específicos de los presuntos planes iraníes ni identifica a los funcionarios que podrían estar en riesgo. Tampoco precisa cuáles serían los países afectados fuera de Oriente Medio.

Mirá tambiénIntentaron robar a un periodista en plena transmisión en vivo en Bogotá: el video del momento

La advertencia, no obstante, pone de relieve la preocupación de las agencias de inteligencia estadounidenses ante posibles acciones contra su personal en el exterior y añade un nuevo elemento de tensión a una situación regional marcada por el conflicto armado y la posibilidad de nuevas operaciones militares.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Estados Unidos
Medio Oriente
Donald Trump

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro