El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, advirtió que Irán intensificó sustancialmente sus planes para atacar a funcionarios y personal estadounidense, tanto en Oriente Medio como en otras regiones del mundo.
Washington alerta sobre amenazas iraníes contra funcionarios de Estados Unidos en distintas regiones
Un memorando del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, enviado al secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene que los planes de Irán para atacar a personal estadounidense alcanzaron una fase avanzada en Oriente Medio y otras regiones. La advertencia se conoce en medio de la guerra entre Washington, Israel y Teherán.
La información fue difundida en un memorando enviado este viernes 23 de octubre al secretario de Estado, Marco Rubio, con copia al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe. El documento fue adelantado por el medio estadounidense Axios y su autenticidad fue posteriormente confirmada a la agencia EFE por un funcionario del Gobierno de Estados Unidos.
En la comunicación, Clayton señaló que los organismos de inteligencia recibieron información que apunta a una escalada en los preparativos iraníes. Según el funcionario, los planes para perpetrar ataques letales contra ciudadanos estadounidenses alcanzaron una fase avanzada, tanto en Oriente Medio como en otros países.
Información sensible y medidas de seguridad
El memorando también advierte sobre la circulación de información confidencial relacionada con los presuntos intentos iraníes de atacar a funcionarios del Gobierno estadounidense.
Clayton indicó que detectó la presencia de personas que no estaban autorizadas a acceder a determinados datos de inteligencia y análisis sobre esas amenazas. Ante esa situación, aseguró que la información fue puesta a disposición del personal del Departamento de Estado que cuenta con las autorizaciones correspondientes.
El director de Inteligencia Nacional agregó que brindará detalles adicionales a Rubio cuando el secretario lo considere necesario. Además, sostuvo que buscará reducir las restricciones de confidencialidad sobre la mayor cantidad posible de información para facilitar su difusión dentro del Departamento de Estado, según el criterio del propio secretario.
La advertencia se produce en medio de la guerra
La alerta de inteligencia se conoce en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. La guerra, iniciada el 28 de febrero, se acerca a los ocho meses, mientras persiste la incertidumbre sobre una posible nueva escalada militar.
En ese escenario, medios estadounidenses informaron que Washington y Tel Aviv elaboraron planes para una eventual nueva ofensiva contra la República Islámica. Sin embargo, su ejecución dependería de una decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.
Los reportes vinculan la posible operación con el escenario político posterior a las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos. Hasta el momento, la información difundida sobre esos preparativos no implica que se haya tomado una decisión definitiva de avanzar con nuevos ataques.
Incertidumbre sobre los próximos pasos
El memorando de Clayton no detalla públicamente los objetivos específicos de los presuntos planes iraníes ni identifica a los funcionarios que podrían estar en riesgo. Tampoco precisa cuáles serían los países afectados fuera de Oriente Medio.
La advertencia, no obstante, pone de relieve la preocupación de las agencias de inteligencia estadounidenses ante posibles acciones contra su personal en el exterior y añade un nuevo elemento de tensión a una situación regional marcada por el conflicto armado y la posibilidad de nuevas operaciones militares.