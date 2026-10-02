Una transmisión periodística en directo desde la avenida Morones Prieto, en Monterrey, México, se transformó en un momento de tensión cuando una camioneta fuera de control embistió al equipo de trabajo de la señal Gamavisión.
Una camioneta atropelló a una reportera y su camarógrafo mientras transmitían en vivo en Monterrey
El equipo periodístico cubría las consecuencias de un fuerte temporal en una avenida cuando un vehículo fuera de control los atropelló en plena transmisión.
La cronista Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Morales cubrían el impacto del temporal de lluvia y un deslave en la zona cuando el vehículo perdió adherencia, derrapó y los impactó de lleno. Ambos trabajadores de prensa resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de Zona N° 21 de la ciudad mexicana.
Transmisión en directo y el momento del choque
El incidente se produjo mientras la reportera Alma de la Rosa informaba sobre las afectaciones viales provocadas por un deslave en la avenida Morones Prieto, uno de los accesos clave en Monterrey, estado de Nuevo León.
En las imágenes captadas por la propia cámara de televisión se observa cómo la camioneta, que circulaba por la arteria afectada por la acumulación de agua y lluvia, perdió el control, realizó un giro sobre la calzada e impactó directamente contra la cronista y el camarógrafo. El video no tardó en hacerse viral.
Los cuerpos de rescate y auxilio que ya se encontraban desplegados en el sector atendiendo la contingencia climática acudieron de inmediato a asistir a los trabajadores de prensa.
Parte médico de los periodistas de Gamavisión
Tras recibir la asistencia inicial en el lugar del siniestro, la cronista de Gamavisión Alma de la Rosa fue diagnosticada con diversos traumatismos y golpes producto del choque. Por su parte, el camarógrafo Cristo Morales también requirió atención de urgencia debido al golpe recibido.
Elementos de Protección Civil de Monterrey efectivizaron el traslado de ambos profesionales al Hospital de Zona N° 21, donde quedaron internados bajo evaluación médica para seguir su evolución clínica.
Situación del conductor e investigación vial
Las autoridades locales confirmaron que el vehículo involucrado era conducido por un joven de 19 años, quien quedó retenido a disposición de los oficiales de Tránsito de Monterrey. Las pericias iniciales se orientan a determinar la velocidad a la que transitaba el rodado y cómo influyeron las condiciones del pavimento mojado y la acumulación de barro por el deslave en la pérdida de control.
Personal de Servicios Públicos e inspectores viales continuaron operando en el área para remover el material desplazado y regular la circulación de vehículos.
El hecho reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad y los riesgos a los que se exponen los equipos periodísticos durante coberturas en vivo en zonas de emergencia vial o bajo inclemencias meteorológicas severas.