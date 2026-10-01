Un helicóptero medicalizado se estrelló durante la noche del miércoles frente a la isla Catalina, en California, y dejó un saldo de dos personas fallecidas y otras dos heridas. Una quinta persona permanece desaparecida, según informaron las autoridades locales.
Accidente aéreo frente a California: buscan a una persona tras la caída de un helicóptero
La aeronave se precipitó al mar poco después de despegar de la isla Catalina, frente a la costa de Los Ángeles. Dos personas fueron trasladadas a hospitales y una quinta permanece desaparecida. Los equipos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda.
El accidente ocurrió poco después de las 20, poco después de que la aeronave despegara desde la isla, ubicada a unos 35 kilómetros de la costa continental del condado de Los Ángeles.
Jonathan Torres, ingeniero de bomberos del condado de Los Ángeles, confirmó las dos víctimas fatales y señaló que otras dos personas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Una de ellas fue derivada a un centro médico de Los Ángeles, aunque hasta el momento no se informó su estado de salud.
La aeronave quedó sumergida
De acuerdo con los primeros reportes, el helicóptero terminó en el mar, a unos 73 metros de profundidad frente a la isla Catalina.
Los equipos de emergencia desplegaron un operativo de búsqueda y rescate con participación de autoridades locales y de la Guardia Costera de Estados Unidos. Las tareas están orientadas principalmente a localizar a la persona que continúa desaparecida y avanzar en la recuperación de la aeronave.
La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, señaló a través de una publicación en X que había recibido información sobre el accidente y confirmó que la aeronave se precipitó poco después de despegar de Catalina.
Investigan las causas del accidente
Las autoridades todavía no determinaron las causas que provocaron la caída del helicóptero. La investigación deberá establecer las circunstancias del vuelo y qué ocurrió en los minutos posteriores al despegue.
Según los primeros informes difundidos por medios locales, la aeronave sería un helicóptero perteneciente a REACH Air Medical Services, una compañía de servicios médicos aéreos con sede en Sacramento.
Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de las víctimas ni brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.
El operativo continúa frente a la isla Catalina mientras los equipos de emergencia trabajan en la búsqueda de la persona desaparecida y en la investigación del siniestro.