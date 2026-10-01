#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Estados Unidos

Accidente aéreo frente a California: buscan a una persona tras la caída de un helicóptero

La aeronave se precipitó al mar poco después de despegar de la isla Catalina, frente a la costa de Los Ángeles. Dos personas fueron trasladadas a hospitales y una quinta permanece desaparecida. Los equipos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda.

Se estrelló un helicóptero sanitario frente a California: dos muertos, dos heridos y un desaparecidoSe estrelló un helicóptero sanitario frente a California: dos muertos, dos heridos y un desaparecido
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Un helicóptero medicalizado se estrelló durante la noche del miércoles frente a la isla Catalina, en California, y dejó un saldo de dos personas fallecidas y otras dos heridas. Una quinta persona permanece desaparecida, según informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió poco después de las 20, poco después de que la aeronave despegara desde la isla, ubicada a unos 35 kilómetros de la costa continental del condado de Los Ángeles.

Jonathan Torres, ingeniero de bomberos del condado de Los Ángeles, confirmó las dos víctimas fatales y señaló que otras dos personas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Una de ellas fue derivada a un centro médico de Los Ángeles, aunque hasta el momento no se informó su estado de salud.

La aeronave quedó sumergida

De acuerdo con los primeros reportes, el helicóptero terminó en el mar, a unos 73 metros de profundidad frente a la isla Catalina.

Mirá tambiénEmirates suspendió sus vuelos compartidos con Flydubai hacia Israel tras el incidente

Los equipos de emergencia desplegaron un operativo de búsqueda y rescate con participación de autoridades locales y de la Guardia Costera de Estados Unidos. Las tareas están orientadas principalmente a localizar a la persona que continúa desaparecida y avanzar en la recuperación de la aeronave.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, señaló a través de una publicación en X que había recibido información sobre el accidente y confirmó que la aeronave se precipitó poco después de despegar de Catalina.

Investigan las causas del accidente

Las autoridades todavía no determinaron las causas que provocaron la caída del helicóptero. La investigación deberá establecer las circunstancias del vuelo y qué ocurrió en los minutos posteriores al despegue.

Mirá tambiénJim Carrey se casó en secreto a los 64 años: quién es su nueva esposa

Según los primeros informes difundidos por medios locales, la aeronave sería un helicóptero perteneciente a REACH Air Medical Services, una compañía de servicios médicos aéreos con sede en Sacramento.

Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de las víctimas ni brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.

El operativo continúa frente a la isla Catalina mientras los equipos de emergencia trabajan en la búsqueda de la persona desaparecida y en la investigación del siniestro.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro