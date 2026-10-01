Estados Unidos

Accidente aéreo frente a California: buscan a una persona tras la caída de un helicóptero

La aeronave se precipitó al mar poco después de despegar de la isla Catalina, frente a la costa de Los Ángeles. Dos personas fueron trasladadas a hospitales y una quinta permanece desaparecida. Los equipos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda.