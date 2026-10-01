El reconocido actor Jim Carrey confirmó su matrimonio con su pareja, Min Ah, apenas siete meses después de hacer pública su relación. El representante del artista señaló que se trata de su tercera vez por el altar y describió a la mujer como su novia “de toda la vida”.
Jim Carrey se casó en secreto a los 64 años: quién es su nueva esposa
El protagonista de La máscara contrajo matrimonio con Min Ah, una mujer de origen surcoreano de 33 años, tras mantener su vínculo lejos de la exposición mediática.
La celebración se realizó en Los Ángeles, en un encuentro íntimo del que no trascendieron mayores detalles ni la lista de invitados.
La aparición que hizo pública la relación
Jim Carrey y Min Ah hicieron su debut público como pareja en los Premios César de París, en febrero. En esa ceremonia, el actor recibió un premio honorífico y le dedicó unas palabras a quien definió como su “compañera sublime”.
“Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah”, expresó en francés.
Luego agregó: “Te amo, Min Ah”. En su discurso también recordó a su padre, Percy Joseph Carrey, a quien destacó por haberle transmitido el valor del amor, la generosidad y la risa.
Lejos de las cámaras
La pareja mantuvo su vínculo con bajo perfil durante varios años. Según registros fotográficos de paparazzi, ambos fueron vistos saliendo de un espectáculo benéfico de comedia presentado por Judd Apatow en Largo, Los Ángeles, en febrero de 2022.
A partir de esas imágenes, se estima que llevan al menos cuatro años de relación, aunque durante ese período fueron pocas las apariciones públicas y los detalles conocidos sobre su romance.
Min Ah, de 33 años, es de origen surcoreano y comenzó a ocupar un lugar más visible junto a Carrey recién este año.
Los matrimonios anteriores del actor
Antes de su relación con Min Ah, Carrey estuvo casado en dos oportunidades. En 1987, contrajo matrimonio con Melissa Womer, ex actriz y camarera del Comedy Store. De esa relación nació su hija, Jane.
En 1996, volvió a casarse con Lauren Holly, su compañera de reparto en la película “Tonto y Retonto”.
A los 64 años, el actor atraviesa así un nuevo capítulo de su vida personal junto a Min Ah, después de varios años en los que ambos mantuvieron su relación alejada de la exposición.