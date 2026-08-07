En medio del éxito de la película Spider-Man: Un nuevo día, Tom Holland y Zendaya sumaron otro motivo de celebración: la pareja habría festejado su casamiento con una reunión privada junto a sus familiares y amigos más cercanos.
Así fue la celebración de boda de Tom Holland y Zendaya en un exclusivo hotel británico
La pareja reunió a sus seres queridos en una reunión privada realizada en un exclusivo establecimiento de Surrey, donde compartieron un momento íntimo tras mantener en reserva los detalles de su vínculo.
Según publicó la revista People, la celebración se realizó el 4 de agosto en un exclusivo hotel rural de Gran Bretaña, varios meses después de la boda secreta que habría unido a los actores.
La fiesta privada
El festejo tuvo lugar en el Beaverbrook Hotel, ubicado en Surrey, en las afueras de Londres. El complejo se encuentra dentro de una extensa propiedad de 150 hectáreas y cuenta con 56 habitaciones y suites de lujo.
El lugar tiene además un significado especial para Holland, ya que está cerca de Kingston upon Thames, la ciudad donde nació el actor.
De acuerdo con una fuente citada por People, la celebración tuvo un estilo sencillo y natural. “La boda tuvo un aire muy natural”, señaló el informante al describir el ambiente de la reunión.
El rol de la familia Holland
Durante la celebración estuvieron presentes los hermanos del actor, Sam, Harry y Paddy Holland, quienes se hospedaron en las cabañas del establecimiento.
Según trascendió, los tres lucieron trajes negros con detalles de flores silvestres en las solapas, como parte de la estética elegida para la ocasión.
La historia de amor
Tom Holland y Zendaya se conocieron hace casi una década durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, la primera película en la que compartieron pantalla dentro del universo cinematográfico de Marvel.
En un primer momento, ambos contaron que construyeron una gran amistad durante las grabaciones. Con el paso del tiempo, pese a que tuvieron otras relaciones, comenzaron a crecer los rumores sobre un posible romance.
En 2021, finalmente confirmaron que habían iniciado una relación sentimental. Desde entonces, se consolidaron como una de las parejas más queridas de Hollywood.
La confirmación del casamiento
La noticia del matrimonio tomó fuerza luego de que Zendaya apareciera en los Globos de Oro de enero con un anillo de diamantes en su mano izquierda. Meses después, durante los Premios Oscar, volvió a lucir una alianza que continuó mostrando en diferentes apariciones públicas.
La pareja mantuvo la situación en privado durante varios meses hasta que Tom Holland comenzó la promoción de La Odisea y Spider-Man: Un nuevo día.
En una entrevista con la revista Esquire, el actor mencionó a Zendaya como su “esposa” mientras hablaba sobre imágenes falsas que habían circulado en internet, dando así una confirmación pública del casamiento.