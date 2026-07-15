Zendaya volvió a captar todas las miradas durante la avant-premiere de La Odisea, donde lució un llamativo vestido inspirado en Atenea, personaje que interpreta en la nueva película dirigida por Christopher Nolan.
Zendaya deslumbró con un impactante look en la avant-premiere de La Odisea
La pieza, de color blanco, se destacó por sus imponentes alas de plumas esculturales, una propuesta que remite a la estética de la diosa griega Atenea.
El evento se realizó este martes 14 de julio en el complejo AMC Lincoln Square de Nueva York y marcó el cierre de la gira promocional del esperado film.
Referencias mitológicas
Para la ocasión, la actriz eligió un diseño de la firma francesa Matières Fécales. La pieza, de color blanco, se destacó por sus imponentes alas de plumas esculturales, una propuesta que remite a la estética de la diosa griega Atenea.
El estilismo acompañó el concepto visual que Zendaya viene desarrollando durante la promoción de la película, con looks inspirados en la historia y los personajes de la producción.
Estética definida
Al igual que ocurrió en sus últimas apariciones públicas, la actriz volvió a apostar por un vestuario pensado para contar una historia.
La selección de cada uno de los looks estuvo a cargo de su estilista Law Roach, quien diseñó una propuesta alineada con el universo de La Odisea y la estética mitológica que atraviesa la película.