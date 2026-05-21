La casa de moda francesa Louis Vuitton presentó su colección crucero 2027 con un desfile en Nueva York que reunió a figuras del cine y la moda internacional. La propuesta combinó volados, cuero de inspiración motera y referencias al arte pop de Keith Haring, en una puesta en escena marcada por el contraste y el color.
Zendaya y Cate Blanchett presentes en la colección crucero 2027 de Louis Vuitton
Las actrices participaron del exclusivo desfile de la firma francesa en Nueva York, donde se presentó una propuesta marcada por el arte pop, el cuero y una fuerte presencia de colores intensos en la nueva temporada de moda.
El evento tuvo lugar en un museo recientemente renovado y se convirtió en una de las citas más destacadas de la temporada.
El show contó con la presencia de celebridades como Zendaya, Anne Hathaway y Cate Blanchett, que siguieron de cerca la presentación de la firma. Bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière, la colección femenina se apoyó en una estética de contrastes, con una fuerte presencia de colores intensos y texturas combinadas.
Cuero, volados y arte pop
Las prendas incluyeron chaquetas de cuero estructuradas, cuellos voluminosos y conjuntos intervenidos con tonos característicos del movimiento pop art, como naranja, rosa y verde.
También se destacaron shorts tipo ciclista, bermudas sastreras y calzado metálico, que acompañaron una estética que mezcló lo deportivo con lo sofisticado.
Un museo como pasarela de lujo
El desfile se realizó en The Frick Collection, en Nueva York, marcando la primera vez que el histórico museo funciona como escenario de un evento de moda tras su reapertura.
Las modelos desfilaron entre obras de arte europeo en un entorno que la marca definió como un diálogo entre estética contemporánea y patrimonio cultural.
Alianza entre Louis Vuitton y el museo
La firma también anunció una colaboración institucional con el museo, que incluye financiamiento para exposiciones temporales y actividades abiertas al público.
“Dentro de las atemporales salas de The Frick Collection, la belleza y el arte trascienden el tiempo en un diálogo silencioso”, publicó la marca en sus redes sociales.