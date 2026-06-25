Penélope Cruz volvió a capturar todas las miradas en Hollywood tras consolidar una nueva apuesta de moda que promete marcar la pauta de la temporada.
Penélope Cruz enseña cómo llevar el traje azul marino con accesorios de lujo vintage
La actriz madrileña revolucionó los básicos del armario femenino con un conjunto sastre de tiro alto, camisa de rayas y calzado bicolor de Chanel. Un estilismo sofisticado e ideal para el día que completó con un sorprendente cambio en su melena.
La aclamada actriz española reapareció en la ciudad de Los Ángeles para participar de una charla sobre su proyecto cinematográfico más reciente y, para la ocasión, desplegó un estilismo que rompe con sus registros habituales de alfombra roja, dictando un verdadero manual de estilo urbano y sofisticación.
La clave de su conjunto radicó en una audaz reinterpretación de la sastrería tradicional. La ganadora del Oscar optó por un traje de dos piezas en un impecable azul marino.
La americana, de corte recto y estructura relajada, llevó las mangas remangadas de manera informal, dejando al descubierto los puños de una camisa blanca adornada con sutiles rayas verticales en azul. Por debajo del blazer, un top blanco liso de escote redondo aportó la dosis justa de frescura y modernidad a un atuendo pensado para el día.
El pantalón se alzó como el diseño estrella de la jornada: una prenda de tiro alto y corte wide leg (ancho) que estiliza la silueta por completo, complementada con una doble botonadura dorada en la zona del vientre que remite de forma directa a la estética marinera o navy.
Para coronar el look, Penélope apeló a sus firmas de confianza, recurriendo a los icónicos zapatos de salón bicolor con puntera negra y a un exclusivo bolso pequeño oscuro de asa corta con cadena, ambos de la maison francesa Chanel. Unas gafas de sol de silueta cat-eye aportaron el broche de glamour definitivo.
Melena luminosa y peinado desenfadado
Más allá de sus prendas, el verdadero factor sorpresa residió en su propuesta estética de belleza. Tras casi tres décadas ligada a su característico tono castaño oscuro en el cine, la actriz madrileña sorprendió al lucir una iluminación dorada a base de mechas rubias muy naturales.
Este trabajo de coloración, que genera un contraste estratégico con su base oscura, funcionó como un marco perfecto para suavizar y realzar sus facciones, otorgándole un efecto rejuvenecedor y luminoso inmediato.
El peinado acompañó a la perfección este aire de renovación urbana. Lejos de los recogidos estructurados de gala, Cruz lució su clásico flequillo cortina peinado hacia los laterales y una melena con ondas deshechas y mucho movimiento natural.
En cuanto al maquillaje, mantuvo su sello de confianza de siempre: un delineado negro intenso de acabado ascendente para rasgar la mirada, rubor rosado en las mejillas y labios pintados en un favorecesor tono rosa nude.
El camaleónico vestidor de una estrella
Este último estilismo de sastrería confirma la versatilidad de Penélope Cruz, quien alterna con total naturalidad entre el minimalismo diurno y las elecciones más dramáticas para las alfombras rojas globales del último año.
En sus apariciones más recientes en el Festival de Cine de Cannes 2026, la actriz deslumbró primero con un vestido fluido negro de volantes asimétricos, confeccionado en un tejido liviano y ceñido a la cintura por un lazo blanco.
Horas más tarde, para la alfombra roja del mismo certamen, apostó por la teatralidad con un diseño negro de un solo hombro ornamentado con plumas en el hombro y la cadera, que incluía una profunda abertura lateral que dejaba al descubierto su pierna.
Su afinidad por el maximalismo y las elecciones audaces quedó demostrada durante la premiere de la película “The Bride!”, donde caminó por la alfombra roja luciendo un vestido largo de corte sirena en tejido brillante con escote en pico, cuya nota distintiva fueron dos imponentes mangas armadas completamente con plumas rojas que enmarcaron su rostro.
Asimismo, para la Academy Museum Gala 2025, la madrileña prefirió inclinarse por una imagen mucho más etérea y romántica al vestir un diseño largo en tono marfil con escote corazón y tirantes finos, decorado con pequeños cristales y delicados flecos cortos en la zona superior que caían con suavidad hacia la falda.
La elegancia de la actriz también sabe adaptarse a los eventos sociales de la alta costura.
Para asistir a un desfile de Alta Costura de Otoño-Invierno 2025/2026 de la temporada parisina, Penélope se lució con una versión moderna del traje de dos piezas en un tejido negro con destellos brillantes, pantalones anchos y una chaqueta clásica con ribetes blancos bordados y botones decorativos, un estilismo que combinó a la perfección con uñas pintadas de color rojo.
Finalmente, su gran consagración estilística del último año tuvo lugar en los Premios Oscar 2025, gala en la que deslumbró en la alfombra roja gracias a un imponente vestido blanco satinado de corte asimétrico, con un elegante drapeado frontal adornado por una hilera de apliques brillantes y una capa fluida que nacía desde su hombro izquierdo, completando una silueta sofisticada que ya forma parte de su historia de estilo.