Sastrería chic

Penélope Cruz enseña cómo llevar el traje azul marino con accesorios de lujo vintage

La actriz madrileña revolucionó los básicos del armario femenino con un conjunto sastre de tiro alto, camisa de rayas y calzado bicolor de Chanel. Un estilismo sofisticado e ideal para el día que completó con un sorprendente cambio en su melena.