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Los impactantes números detrás de "La Odisea", la descomunal epopeya de Christopher Nolan

El aclamado director británico vuelve a desafiar los límites de la industria cinematográfica global con su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Con un despliegue técnico sin precedentes, presupuestos astronómicos y un elenco estelar, el film promete redefinir la experiencia en las salas de cine.

La Odisea está basada en el poema griego homónimo de Homero y protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo, el rey griego de Ítaca.La Odisea está basada en el poema griego homónimo de Homero y protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo, el rey griego de Ítaca.
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El director que cambió las reglas del cine contemporáneo vuelve a sacudir los cimientos de Hollywood. Con un despliegue técnico de proporciones bíblicas y una inversión que desafía los límites de la industria actual, Christopher Nolan estrena "La Odisea", una colosal obra cinematográfica filmada íntegramente en formatos físicos que promete arrastrar en masa al público de regreso a las salas, demostrando que el verdadero espectáculo aún se vive en la pantalla grande.

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A través de un rodaje extremo en formato IMAX nativo y una renuncia casi absoluta a los efectos digitales de catálogo, Nolan invita al espectador a una travesía sensorial que pretende demostrar, de una vez por todas, que el verdadero e insustituible milagro del cine todavía se vive a oscuras y frente a la pantalla más grande posible.

Christopher Nolan poses with the Oscar for Best Picture and Best Director Oscar for "Oppenheimer", in the Oscars photo room at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Carlos BarriaChristopher Nolan posa con los premios Óscar a la mejor película y al mejor director por "Oppenheimer". REUTERS/Carlos Barria

Un presupuesto titánico para una escala global

Fiel a su estilo de producción a gran escala, Christopher Nolan ha logrado asegurar el respaldo total de los principales estudios para materializar una visión que muchos consideraban infilmable. Las cifras estimadas de inversión colocan a esta producción entre las más costosas de la historia reciente, superando con creces los estándares de sus éxitos previos como Oppenheimer o Interstellar. Este despliegue financiero no solo financia un reparto repleto de figuras de primer nivel, sino que sostiene una infraestructura logística que ha movilizado a miles de técnicos en múltiples continentes.

Uno de los pilares fundamentales que explican la magnitud de la producción es la insistencia del cineasta en utilizar formatos físicos nativos. El rodaje de "La Odisea" ha consumido kilómetros de película de 70mm e IMAX, obligando a reabrir laboratorios especializados y a adaptar cámaras complejas para filmar en entornos geográficos extremos. La escala de los sets construidos desde cero reafirma la filosofía del director: si puede construirse en la realidad, no se debe delegar a una pantalla verde.

A man fishes as a replica of an ancient warship is seen in the background, during the filming of The Odyssey, the latest project from director Christopher Nolan, in the town of Pylos, Greece, March 16, 2025. REUTERS/Louisa Gouliamaki TPX IMAGES OF THE DAYUn hombre pesca mientras se observa una réplica de un antiguo barco de guerra al fondo, durante el rodaje de La Odisea. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Un impacto que revoluciona las salas

La industria cinematográfica mira con atención el fenómeno. La preventa de entradas y la reserva de pantallas con proyectores láser de última generación ya anticipan una de las recaudaciones más masivas de este 2026. Para los exhibidores, la llegada de un filme de estas características representa un balón de oxígeno clave en la era del streaming, devolviendo al espectador la necesidad imperiosa de vivir la historia en la pantalla más grande posible.

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"La Odisea" no es simplemente otra película en la cartelera; se erige como una declaración de principios sobre lo que el cine debe ser en el siglo XXI. Al combinar una escala técnica descomunal con una narrativa que promete capturar la esencia humana en situaciones límite, el director de cine y guionista Christopher Nolan vuelve a demostrar que sus verdaderas fronteras creativas aún están lejos de alcanzarse.

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