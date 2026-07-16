El universo a sus pies

Los impactantes números detrás de "La Odisea", la descomunal epopeya de Christopher Nolan

El aclamado director británico vuelve a desafiar los límites de la industria cinematográfica global con su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Con un despliegue técnico sin precedentes, presupuestos astronómicos y un elenco estelar, el film promete redefinir la experiencia en las salas de cine.