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El regreso de Spider-Man fue un éxito: la película quedó cerca del récord mundial

La nueva producción protagonizada por Tom Holland sorprendió a la industria con cifras millonarias y un debut que la ubicó entre los estrenos más exitosos de la historia.

Tom Holland vuelve como Peter Parker en la cuarta entrega de Spider-Man. Crédito: REUTERS.Tom Holland vuelve como Peter Parker en la cuarta entrega de Spider-Man. Crédito: REUTERS.
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La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Spider-Man: Un nuevo día, comenzó su paso por los cines con cifras que sorprendieron a la industria. La cuarta entrega protagonizada por Tom Holland logró un debut récord y se ubicó como uno de los estrenos más exitosos de la historia.

En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó 355 millones de dólares durante su primer fin de semana, quedando apenas por debajo del récord establecido por Avengers: Endgame en 2019, que había alcanzado los 357 millones de dólares. Los analistas incluso evalúan la posibilidad de que los números definitivos permitan superar esa marca.

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Cifra millonaria a nivel internacional

El impacto de la película también se reflejó fuera de Norteamérica. En los mercados internacionales sumó 573 millones de dólares y alcanzó una recaudación global de 927 millones durante su estreno.

De esta manera, se convirtió en el segundo mejor debut mundial de la historia, solo detrás de Avengers: Endgame, que había conseguido superar los 1200 millones de dólares en su primer fin de semana.

Marvel recupera el impulso

El éxito de Spider-Man: Un nuevo día representa un importante respaldo para Marvel Studios, que en los últimos años tuvo resultados variados en sus lanzamientos cinematográficos.

FILE PHOTO: Director Destin Daniel Cretton poses with cast members Sadie Sink, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Krondon, Michael Mando, Liza Colon-Zayas, Tramell Tillman, and Jon Bernthal as they attend the world premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles, California, U.S., July 27, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni/File PhotoMarvel volvió a conquistar al público con una nueva aventura del héroe.

La nueva aventura del superhéroe confirma que el interés del público por Peter Parker continúa vigente y que la franquicia mantiene una fuerte convocatoria entre los espectadores.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película continúa la historia después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin camino a casa, donde Peter Parker tomó la decisión de borrar su identidad de la memoria de todos para proteger el multiverso.

Ese desenlace generó una gran expectativa entre los fanáticos durante los últimos años y se convirtió en uno de los factores que impulsaron la llegada masiva del público a las salas.

Récord en Estados Unidos

Otro dato destacado del debut fue que Spider-Man: Un nuevo día logró estas cifras sin contar con funciones en salas IMAX de Estados Unidos, ya que esas pantallas se encuentran ocupadas por La Odisea, la nueva producción de Christopher Nolan.

Cast member Zendaya attends the world premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles, California, U.S., July 27, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAYLa producción superó las expectativas con millones de espectadores.

A pesar de esa ausencia, la película consiguió nuevos récords de recaudación en formatos premium como Dolby Cinema, 4DX y ScreenX.

El estreno conjunto de ambas producciones también favoreció a la taquilla general, que registró uno de los mejores fines de semana de la historia con una recaudación cercana a los 430 millones de dólares entre todos los títulos en cartelera.

Con este arranque, Spider-Man: Un nuevo día apunta a superar próximamente la barrera de los 1000 millones de dólares a nivel mundial si mantiene su ritmo de convocatoria.

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