La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Spider-Man: Un nuevo día, comenzó su paso por los cines con cifras que sorprendieron a la industria. La cuarta entrega protagonizada por Tom Holland logró un debut récord y se ubicó como uno de los estrenos más exitosos de la historia.
El regreso de Spider-Man fue un éxito: la película quedó cerca del récord mundial
La nueva producción protagonizada por Tom Holland sorprendió a la industria con cifras millonarias y un debut que la ubicó entre los estrenos más exitosos de la historia.
En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó 355 millones de dólares durante su primer fin de semana, quedando apenas por debajo del récord establecido por Avengers: Endgame en 2019, que había alcanzado los 357 millones de dólares. Los analistas incluso evalúan la posibilidad de que los números definitivos permitan superar esa marca.
Cifra millonaria a nivel internacional
El impacto de la película también se reflejó fuera de Norteamérica. En los mercados internacionales sumó 573 millones de dólares y alcanzó una recaudación global de 927 millones durante su estreno.
De esta manera, se convirtió en el segundo mejor debut mundial de la historia, solo detrás de Avengers: Endgame, que había conseguido superar los 1200 millones de dólares en su primer fin de semana.
Marvel recupera el impulso
El éxito de Spider-Man: Un nuevo día representa un importante respaldo para Marvel Studios, que en los últimos años tuvo resultados variados en sus lanzamientos cinematográficos.
La nueva aventura del superhéroe confirma que el interés del público por Peter Parker continúa vigente y que la franquicia mantiene una fuerte convocatoria entre los espectadores.
Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película continúa la historia después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin camino a casa, donde Peter Parker tomó la decisión de borrar su identidad de la memoria de todos para proteger el multiverso.
Ese desenlace generó una gran expectativa entre los fanáticos durante los últimos años y se convirtió en uno de los factores que impulsaron la llegada masiva del público a las salas.
Récord en Estados Unidos
Otro dato destacado del debut fue que Spider-Man: Un nuevo día logró estas cifras sin contar con funciones en salas IMAX de Estados Unidos, ya que esas pantallas se encuentran ocupadas por La Odisea, la nueva producción de Christopher Nolan.
A pesar de esa ausencia, la película consiguió nuevos récords de recaudación en formatos premium como Dolby Cinema, 4DX y ScreenX.
El estreno conjunto de ambas producciones también favoreció a la taquilla general, que registró uno de los mejores fines de semana de la historia con una recaudación cercana a los 430 millones de dólares entre todos los títulos en cartelera.
Con este arranque, Spider-Man: Un nuevo día apunta a superar próximamente la barrera de los 1000 millones de dólares a nivel mundial si mantiene su ritmo de convocatoria.