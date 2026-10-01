Transporte aéreo

Emirates suspendió sus vuelos compartidos con Flydubai hacia Israel tras el incidente

La medida rige desde este jueves y continuará hasta nuevo aviso. La decisión se conoció después del episodio registrado en un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv y debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita. Las autoridades investigan lo ocurrido.