La aerolínea Emirates suspendió con efecto inmediato sus vuelos de código compartido con Flydubai desde y hacia Tel Aviv, Israel, luego del incidente registrado este miércoles a bordo de un avión que cubría la ruta entre Dubái y esa ciudad israelí.
Emirates suspendió sus vuelos compartidos con Flydubai hacia Israel tras el incidente
La medida rige desde este jueves y continuará hasta nuevo aviso. La decisión se conoció después del episodio registrado en un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv y debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita. Las autoridades investigan lo ocurrido.
La compañía informó que la medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso y que los pasajeros cuyo destino final sea Tel Aviv no podrán iniciar el viaje desde su punto de partida.
La decisión se produjo horas después de que Flydubai anunciara la suspensión temporal de sus propios vuelos hacia y desde Israel mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido durante el vuelo FZ1073.
El episodio obligó a la aeronave, que transportaba a 174 pasajeros, a desviarse hacia Arabia Saudita y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk. La aerolínea informó inicialmente que se había producido un altercado en la cabina de mando y que la tripulación logró tomar el control del avión y llevarlo hasta un aeropuerto seguro.
Qué ocurrió durante el vuelo de Flydubai
El vuelo FZ1073 había despegado de Dubái con destino a Tel Aviv cuando se produjo un enfrentamiento dentro de la cabina de pilotos. Según información difundida posteriormente por autoridades israelíes, el copiloto habría atacado con un arma blanca al comandante, identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india.
El episodio provocó una pérdida importante de altitud del avión y llevó a la tripulación a declarar una emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, pasajeros intervinieron en la situación y ayudaron a controlar al presunto agresor mientras el piloto herido y otros integrantes de la tripulación intentaban recuperar el control de la aeronave.
Flydubai evitó inicialmente brindar detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento y se limitó a informar que había ocurrido un "incidente" en la cabina. La empresa confirmó que el avión aterrizó de manera segura en Tabuk y que todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron localizados. Tanto el comandante como el primer oficial resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.
La Embajada de India en Arabia Saudita informó que Machchhar se encontraba estable después del episodio.
Tras el aterrizaje, los pasajeros continuaron su viaje en otra aeronave proporcionada por Flydubai. La compañía señaló que trabaja junto con las autoridades correspondientes para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las medidas necesarias.
La investigación quedó a cargo de autoridades de distintos países involucrados. Arabia Saudita inició las pesquisas relacionadas con la seguridad aérea, mientras que Emiratos Árabes Unidos también abrió una investigación.
La Fiscalía General emiratí anunció este jueves la conformación de un equipo especializado para determinar las circunstancias del episodio y establecer si existió algún tipo de planificación previa o vínculo con actividades terroristas.
Por el momento, las autoridades emiratíes pidieron evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones.
Qué cambia para los pasajeros que viajan a Israel
La suspensión anunciada por Emirates afecta específicamente los vuelos de código compartido que opera junto con Flydubai hacia y desde Tel Aviv. En este tipo de acuerdos, una aerolínea puede comercializar determinados vuelos operados por otra compañía utilizando su propio código.
Emirates informó que los pasajeros que tengan a Tel Aviv como destino final no serán aceptados para embarcar en su punto de partida mientras la medida permanezca vigente.
En cambio, quienes ya se encuentren en viaje recibirán asistencia para completar sus itinerarios. La compañía recomendó a los pasajeros afectados comunicarse con su agencia de viajes o con los canales de atención de Emirates para conocer las alternativas disponibles.
La decisión de Emirates se sumó a la suspensión temporal anunciada por Flydubai. La aerolínea de bajo costo explicó que la interrupción de sus vuelos desde y hacia Israel permitirá que las autoridades continúen con las investigaciones y establezcan los hechos relacionados con el episodio del vuelo FZ1073.
El gobierno israelí presentó una interpretación más grave de lo sucedido. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que uno de los pilotos habría intentado provocar la caída del avión después de atacar a su compañero, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, calificó el episodio como un supuesto intento de atentado.
Esas afirmaciones forman parte de las hipótesis que son investigadas y no equivalen, por el momento, a una conclusión definitiva sobre las causas o motivaciones del hecho.
La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos busca precisamente determinar qué ocurrió dentro de la cabina, cuáles fueron los motivos del enfrentamiento y si existió una planificación previa. Hasta que finalicen esas investigaciones, las compañías aéreas mantienen suspendidas las operaciones vinculadas con la ruta entre Dubái y Tel Aviv.
Emirates, por su parte, indicó que la suspensión de sus vuelos de código compartido permanecerá vigente "hasta nuevo aviso", mientras los pasajeros afectados deberán consultar las alternativas disponibles para completar o modificar sus viajes.