El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos de un vuelo de Flydubai intentó estrellar la aeronave después de apuñalar a su compañero durante el trayecto. El avión, que viajaba de Dubái a Tel Aviv, terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.
Netanyahu confirmó la detención del piloto del avión que protagonizó el incidente en pleno vuelo
El vuelo viajaba de Dubái a Tel Aviv cuando uno de los pilotos habría atacado al otro. La aeronave aterrizó de emergencia en Arabia Saudita y todos los pasajeros están a salvo.
Según la versión difundida por Netanyahu, el episodio comenzó cuando uno de los pilotos atacó al otro dentro de la cabina. La situación habría provocado que la aeronave perdiera altura de manera repentina mientras se aproximaba a Israel.
El mandatario israelí calificó el episodio como un “incidente de seguridad extremadamente grave” y destacó la intervención de pasajeros y miembros de la tripulación para recuperar el control del avión.
La información oficial disponible todavía no permite establecer en forma definitiva las causas del incidente. Flydubai confirmó que el vuelo FZ1073 sufrió un episodio durante el trayecto y que aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.
El descenso
Netanyahu explicó que habló con uno de los pasajeros israelíes que viajaban a bordo. Según el relato que recibió, el avión comenzó a caer en picada durante el episodio ocurrido en la cabina.
De acuerdo con el primer ministro, un pasajero y un integrante de la tripulación consiguieron ingresar en la cabina de mando y reducir al piloto que presuntamente había iniciado el ataque. Otro miembro de la tripulación habría logrado posteriormente estabilizar la aeronave.
El avión continuó su recorrido hacia Arabia Saudita y finalmente aterrizó en Tabuk. Los pasajeros fueron evacuados y permanecieron bajo resguardo de las autoridades sauditas.
Los dos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. El presunto atacante quedó detenido y, según informó Netanyahu, era interrogado por las autoridades sauditas.
Investigación abierta
El vuelo FZ1073 había despegado de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, cercano a Tel Aviv. A bordo viajaban alrededor de 180 personas, en su mayoría pasajeros israelíes.
La aerolínea Flydubai comunicó inicialmente que la aeronave había experimentado “un incidente en vuelo” y que había aterrizado de manera segura en Tabuk. La compañía señaló que sus equipos trabajaban junto con las autoridades correspondientes, sin brindar en ese momento mayores detalles sobre lo ocurrido dentro de la cabina.
Medios israelíes habían informado previamente sobre un enfrentamiento entre los dos pilotos y una intervención de pasajeros. También se investigaban distintas hipótesis sobre el origen del episodio, entre ellas la posibilidad de que uno de los pilotos hubiera intentado provocar el accidente.
Las declaraciones de Netanyahu aportaron posteriormente una reconstrucción más detallada de los hechos, aunque la investigación continúa y las autoridades sauditas todavía deben determinar oficialmente qué ocurrió dentro de la cabina.
Mientras tanto, Netanyahu aseguró que Israel mantiene contacto con las autoridades sauditas para garantizar la seguridad de los pasajeros y coordinar su regreso. También ordenó a los organismos de seguridad israelíes mantenerse atentos ante posibles nuevas amenazas.