Un avión de la compañía Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv realizó este miércoles un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que se produjera un altercado entre los pilotos durante el vuelo.
Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras una pelea entre los pilotos
El vuelo había despegado de Dubái rumbo a Tel Aviv y fue desviado hacia Tabuk luego de que se registrara un enfrentamiento en la cabina. La aeronave aterrizó de manera segura y todos los pasajeros fueron contabilizados.
La aeronave fue desviada hacia el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste del país, después de emitir señales de emergencia. Según las autoridades y la aerolínea, el avión aterrizó de manera segura y los pasajeros se encontraban a salvo.
El episodio ocurrió mientras el Boeing 737 Max 8 cubría el vuelo FZ1073, con destino al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. La situación generó inicialmente preocupación por una posible interferencia ilícita o intento de secuestro, debido a las señales transmitidas desde la aeronave.
Sin embargo, fuentes oficiales israelíes indicaron posteriormente que el episodio estuvo relacionado con un enfrentamiento entre los integrantes de la tripulación.
Qué ocurrió durante el vuelo de Flydubai
De acuerdo con información difundida por autoridades israelíes y medios internacionales, el conflicto se produjo dentro de la cabina de mando mientras el avión se encontraba en vuelo. La situación derivó en una modificación de la ruta y en el envío de señales de emergencia que alertaron a los sistemas de seguridad.
Datos de seguimiento del vuelo indicaron que la aeronave realizó además un descenso pronunciado antes de dirigirse hacia Tabuk. Según FlightRadar24, el avión pasó aproximadamente de 33.000 a 17.000 pies en menos de un minuto y posteriormente realizó un recorrido irregular antes de continuar hacia el aeropuerto saudí.
La información disponible sobre el enfrentamiento entre los pilotos todavía es limitada y permanece bajo investigación. Un funcionario regional citado por medios internacionales confirmó que hubo una pelea en la cabina, aunque no se había determinado qué originó la discusión.
En paralelo, algunos pasajeros relataron haber escuchado gritos provenientes de la zona delantera del avión. Una de las versiones difundidas por medios israelíes señaló que uno de los pilotos habría utilizado un cuchillo durante el enfrentamiento. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente por Flydubai ni por las autoridades y debe ser considerada como una información no corroborada.
La situación también provocó una respuesta de seguridad en Israel. Ante la posibilidad inicial de que pudiera tratarse de un secuestro, las autoridades israelíes activaron medidas de emergencia y desplegaron aeronaves militares mientras se intentaba determinar qué estaba ocurriendo a bordo. Posteriormente, funcionarios israelíes indicaron que la situación estaba bajo control.
El avión finalmente aterrizó en Tabuk, donde permaneció rodeado por personal de seguridad saudí. La aerolínea confirmó que todos los pasajeros estaban contabilizados y que sus equipos trabajaban junto con las autoridades para esclarecer el episodio.
La respuesta de Flydubai y la investigación
Flydubai confirmó que el vuelo con destino a Tel Aviv había experimentado un “incidente” durante el trayecto y que aterrizó de forma segura en Tabuk. La compañía señaló que estaba colaborando con las autoridades correspondientes y que proporcionaría más información una vez que estuvieran disponibles datos confirmados.
El aterrizaje tuvo además una particularidad por el contexto regional. El vuelo conectaba Emiratos Árabes Unidos con Israel y atravesaba el espacio aéreo de Arabia Saudita y Jordania. La ruta es utilizada habitualmente por vuelos entre ambos países desde el establecimiento de relaciones entre Israel y Emiratos en 2020.
La llegada a Tabuk evitó que el avión continuara hacia Tel Aviv mientras las autoridades intentaban establecer con precisión qué había ocurrido en la cabina. El aeropuerto de esa ciudad funciona tanto para operaciones civiles como militares y se encuentra en el noroeste de Arabia Saudita.
Las primeras informaciones también habían generado preocupación por la posibilidad de un secuestro, especialmente debido a que la aeronave transmitió un código asociado a una situación de emergencia.
Según Reuters, el avión emitió dos señales, una de ellas vinculada a una posible interferencia ilícita. Con el avance de la investigación, funcionarios israelíes señalaron que el episodio se había originado en la disputa entre los pilotos.
Hasta el momento, no se informó oficialmente que hubiera pasajeros heridos como consecuencia del incidente. La prioridad de las autoridades pasó a ser determinar qué ocurrió dentro de la cabina, establecer las circunstancias que llevaron al desvío y tomar declaración a los integrantes de la tripulación.
El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, mientras Flydubai mantiene contacto con los organismos involucrados. La compañía todavía no difundió públicamente detalles sobre los pilotos ni sobre las circunstancias específicas que desencadenaron el enfrentamiento.