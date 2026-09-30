Investigan posible terrorismo

Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras una pelea entre los pilotos

El vuelo había despegado de Dubái rumbo a Tel Aviv y fue desviado hacia Tabuk luego de que se registrara un enfrentamiento en la cabina. La aeronave aterrizó de manera segura y todos los pasajeros fueron contabilizados.