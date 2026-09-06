Alarma en Estados Unidos

Accidente aéreo en Miami: un Boeing 767 se estrelló cerca del aeropuerto

La aeronave se incendió tras impactar cerca del aeropuerto de Miami, generando caos en el tráfico aéreo local. La tripulación resultó ilesa, pero se investigan las causas del accidente, que mantuvo en vilo a la ciudad durante horas.