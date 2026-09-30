Declaraciones oficiales

Israel denunció un posible ataque contra el avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, afirmó que un “terrorista” habría intentado estrellar la aeronave y matar a los pasajeros israelíes. El vuelo FZ1073, que viajaba de Dubái a Tel Aviv, terminó aterrizando en Tabuk luego de un incidente entre los pilotos. Todos los pasajeros fueron reportados a salvo y la investigación continúa.