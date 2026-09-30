Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv volvió a quedar en el centro de la atención internacional después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, asegurara que el episodio ocurrido durante el viaje pudo haber sido un intento deliberado de estrellar el avión.
Israel denunció un posible ataque contra el avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita
El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, afirmó que un “terrorista” habría intentado estrellar la aeronave y matar a los pasajeros israelíes. El vuelo FZ1073, que viajaba de Dubái a Tel Aviv, terminó aterrizando en Tabuk luego de un incidente entre los pilotos. Todos los pasajeros fueron reportados a salvo y la investigación continúa.
El funcionario afirmó este miércoles que un “terrorista” quería hacer caer la aeronave y asesinar a los 180 israelíes que viajaban a bordo. La investigación, sin embargo, permanece abierta y todavía se analizan las circunstancias exactas del incidente.
El vuelo FZ1073, operado con un Boeing 737 Max 8, había despegado de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv. Durante el trayecto se produjo un incidente en la cabina que obligó a la tripulación a modificar el recorrido y solicitar un aterrizaje de emergencia.
El avión terminó en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde aterrizó de manera segura. Flydubai informó que todos los pasajeros fueron contabilizados y se encontraban a salvo.
Qué dijo Itamar Ben Gvir sobre el incidente
Después del aterrizaje, Ben Gvir difundió un mensaje en el que vinculó directamente el episodio con una posible acción terrorista. “Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, afirmó el funcionario en su comunicado. La declaración fue difundida horas después de que el avión realizara el aterrizaje de emergencia en territorio saudí.
El ministro también sostuvo que el episodio debía llevar a Israel a revisar y reforzar su concepción de seguridad. En el mismo mensaje agradeció a los pasajeros que intervinieron durante la emergencia y planteó que Israel debía mantener su política de seguridad frente a las amenazas que enfrenta en distintos frentes de Medio Oriente.
Sin embargo, la acusación de Ben Gvir debe diferenciarse de los datos confirmados hasta el momento. La investigación sobre lo ocurrido a bordo sigue en curso y las autoridades todavía deben determinar qué ocurrió exactamente dentro de la cabina, cuál fue el origen del enfrentamiento y cuáles fueron las intenciones del integrante de la tripulación involucrado.
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que la situación estaba bajo control y que se estaban tomando medidas para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes. El episodio generó una respuesta de seguridad en Israel ante las primeras señales de emergencia transmitidas desde la aeronave.
La información difundida por Reuters también señala que funcionarios israelíes consideraban la posibilidad de que el incidente pudiera tratarse de un ataque terrorista, mientras las autoridades continuaban investigando. El mismo reporte indicó que ambos pilotos fueron trasladados a un hospital después de aterrizar en Tabuk debido a las heridas sufridas.
Cómo fue el aterrizaje de emergencia del vuelo FZ1073
El episodio se produjo aproximadamente dos horas y media después del despegue de Dubái. Según los datos de seguimiento de la aeronave, el avión experimentó un descenso pronunciado durante el vuelo antes de desviarse hacia Tabuk. La información de Flightradar24 mostró una pérdida de varios miles de pies de altitud en un período muy breve.
La aeronave también transmitió señales de emergencia. Una de ellas correspondía al código 7700, utilizado para indicar una emergencia general, mientras que posteriormente apareció el código 7500, asociado a una posible interferencia ilícita. La emisión de esas señales fue uno de los elementos que generaron preocupación sobre la posibilidad de un secuestro o una situación de riesgo dentro del avión.
Ante la situación, Israel activó medidas de seguridad y desplegó aeronaves militares mientras se intentaba determinar qué estaba ocurriendo. Posteriormente, las autoridades señalaron que la situación estaba controlada.
Flydubai confirmó que el vuelo había sufrido un “incidente” durante el trayecto y que finalmente aterrizó sin inconvenientes en Tabuk. La compañía señaló que sus equipos estaban trabajando junto con las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido.
El aeropuerto de Tabuk informó además que tanto el comandante como el copiloto presentaban heridas y fueron trasladados a un centro médico después del aterrizaje. No se informó oficialmente de pasajeros heridos como consecuencia del incidente.
La situación generó inicialmente distintas hipótesis sobre lo ocurrido en la cabina. Algunas versiones difundidas por medios israelíes señalaron que uno de los pilotos habría atacado al otro y que pasajeros y otros tripulantes habrían intervenido para recuperar el control de la situación. Esos detalles forman parte de la investigación y no todos fueron confirmados oficialmente por la aerolínea.
Por el momento, el dato confirmado es que el Boeing 737 Max 8 logró aterrizar de manera segura en Tabuk y que los pasajeros fueron contabilizados y se encontraban a salvo. El vuelo no continuó hacia Tel Aviv y las autoridades israelíes trabajan para coordinar el regreso de los viajeros.
La declaración de Ben Gvir agrega ahora una nueva dimensión al caso al señalar que, según su interpretación, el incidente no fue simplemente una pelea entre los pilotos sino un intento deliberado de provocar una tragedia. Esa hipótesis deberá ser contrastada con las conclusiones de la investigación oficial.
Mientras tanto, Flydubai mantiene la información pública centrada en los hechos confirmados: el avión sufrió un incidente durante el vuelo, fue desviado a Tabuk y aterrizó de manera segura. Las autoridades continúan trabajando para establecer qué sucedió dentro de la cabina y determinar las responsabilidades correspondientes.