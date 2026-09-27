Realmente hace meses que los eventos bélicos de envergadura, denominados bajo el rótulo "Medio Oriente en llamas", se transformaron en lo que ahora se llama "guerra de baja intensidad", o "guerra híbrida", y sus límites se han ampliado.
Israel todavía está en guerra y en alerta
El desgaste militar y la presión geopolítica marcan el pulso en Medio Oriente, mientras la sociedad israelí intenta retomar su rutina en medio de la alerta.
La pulseada entre Estados Unidos e Irán ha incorporado víctimas y victimarios que hasta ahora se habían mantenido en stand by. Existe una censura de los eventos bélicos que involucran a los contendientes que hace que sea difícil sacar conclusiones o realizar alguna predicciones más allá de unos días.
Se aproximan fechas y situaciones significativas, como las elecciones de medio término en Estados Unidos y las propias elecciones en lsrael, lo que produce especulaciones conspirativas ante las decisiones gubernamentales de ambos estados.
Las acciones de Estados Unidos contra Irán se han transformado actualmente en una operación de "desgaste y ahorcamiento". Según algunos está funcionando y según otros Irán resiste, y sus acciones defensivas sostienen la salud del régimen.
Pero existen evidencias de que la situación en el país persa es desastrosa: inflación, carencia de productos básicos y -muy a pesar de la riqueza petrolera- hasta carencia de combustibles destilados.
Mientras tanto, Israel sigue operando en el frente libanés, desmantelando estructuras y eliminando militantes del Hezbolá, esperando que, de una vez por todas, el gobierno del Líbano tome "el toro por las astas" y releve al israelí en el control de su propio país.
En lo que respecta a Gaza, Israel se mantiene de la misma forma en la línea amarilla, operando contra la guerrilla del Hamás y esperando que se organicen finalmente fuerzas multinacionales que entren en la franja para desarmar de una vez por todas a este grupo.
Realmente no se puede sostener esta situación por mucho tiempo más, por el desgaste de energías, de soldados y de reservistas. Entonces el camino que se vislumbra es que -al parecer- Israel deba terminar el trabajo, pero este tema tiene partidarios y opositores en el seno de la sociedad israelí.
La campaña mundial de fakes news contra Israel ha parido un nuevo evento en el Festival de Venecia, promocionado por el aparato mediático anti israel con bombos y platillos. No hay que dejarse encantar por los cantos de las sirenas: es un evento de máxima perversidad falsa que se suma a muchos más.
La presentación de supuestos testigos en off o desdibujados "denunciando eventos", no comprobados es una operación mediática que ha enardecido a toda la sociedad de Israel, que sufrió el 7 de octubre de 2023 la masacre más grande desde la Segunda Guerra Mundial.
El país todavía está en guerra y permanentemente en alerta, tanto para prevenir acciones sorpresas de los vecinos o de sus promotores: Hezbolá en Líbano, Hamás todavía en Gaza, Irán, Siria, los hutíes en Yemen. La lista es extensa, por lo que cualquier acción dudosa de los enemigos puede desatar acciones preventivas.
De todas formas, este mes de septiembre en Israel se ha reiniciado el ciclo educativo en todos los niveles.Se espera que después de la pandemia por coronavirus, sumada a los tres años de guerra y de inestabilidad en las fronteras, los estudiantes recuperen el tiempo perdido y la población en general inicie el nuevo año con esperanzas renovadas de estabilidad.
El autor es un santafesino radicado en Israel desde 2002.