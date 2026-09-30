Los pasajeros del vuelo FZ1073 de Flydubai, que había protagonizado un incidente durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv, regresaron este miércoles a Israel a bordo de un vuelo de rescate que partió desde el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita.
Los pasajeros del vuelo de Flydubai regresaron a Israel tras el intento de secuestro
El vuelo de rescate partió desde Tabuk, Arabia Saudita, y aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion. Algunos pasajeros se habían negado inicialmente a viajar nuevamente con Flydubai.
La aeronave aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion, donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se presentó para recibir a los pasajeros. Equipos médicos de Magen David Adom y del propio aeropuerto permanecieron preparados para atender a quienes pudieran necesitar asistencia.
Según informó el aeropuerto de Tabuk, todos los pasajeros que se encontraban en el vuelo original abordaron finalmente la aeronave de rescate dispuesta por Flydubai.
Temor entre pasajeros
El regreso estuvo precedido por momentos de tensión. Algunos pasajeros israelíes se negaron inicialmente a subir al vuelo de rescate organizado por la compañía y manifestaron su intención de regresar a Israel en un avión operado por una empresa israelí.
De acuerdo con fuentes citadas por medios israelíes, los pasajeros expresaron preocupación después del episodio registrado durante el vuelo FZ1073, que había partido desde Dubái con destino a Tel Aviv.
Uno de los pasajeros declaró al The Jerusalem Post que preferían esperar un avión israelí antes que volver a viajar con Flydubai.
La preocupación se produjo luego de que trascendieran versiones sobre la nacionalidad omaní del piloto señalado como responsable del intento de tomar el control de la aeronave.
Vuelo autorizado
El vuelo original transportaba a 174 pasajeros, de los cuales 166 eran israelíes, según información difundida por medios de ese país.
Durante la jornada, los servicios de inteligencia israelíes Mossad y Shin Bet aprobaron posteriormente a la tripulación encargada del vuelo de rescate de Flydubai.
Mientras tanto, distintos funcionarios de Defensa de Israel habían planteado la posibilidad de que la Fuerza Aérea Israelí trasladara a los ciudadanos israelíes desde Arabia Saudita hasta su país.
Sin embargo, las autoridades sauditas no autorizaron que un avión de la Fuerza Aérea Israelí realizara esa operación. Finalmente, el traslado se concretó mediante el vuelo de rescate de Flydubai.
Una vez en Israel, los pasajeros fueron recibidos en el aeropuerto Ben Gurion, mientras los equipos médicos permanecían preparados ante la posibilidad de que alguno necesitara atención luego de la situación vivida durante el vuelo original.
El episodio había generado preocupación entre las autoridades israelíes debido a las circunstancias ocurridas dentro de la aeronave y al posterior aterrizaje de emergencia en Tabuk. La investigación sobre lo sucedido continúa mientras los pasajeros ya se encuentran nuevamente en Israel.