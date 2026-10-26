Eric Bauza, el actor de doblaje canadiense reconocido por interpretar a Bugs Bunny y al Pato Lucas en las producciones recientes de Looney Tunes, murió el domingo 25 de octubre a los 46 años.
Murió Eric Bauza, el actor que dio voz a Bugs Bunny y al Pato Lucas
El intérprete canadiense fue una de las voces principales de los personajes de Looney Tunes en las últimas décadas. Ganó tres premios Emmy infantiles y familiares y participó en más de 400 producciones de cine y televisión.
La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. Según los registros de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles, el artista falleció en su residencia por una enfermedad cardiovascular hipertensiva.
La muerte del intérprete generó repercusiones en la industria de la animación, en la que construyó una carrera de más de dos décadas. Además de prestar su voz a dos de los personajes más conocidos de Warner Bros., Bauza trabajó en numerosas series y películas, con participaciones que abarcaron desde la animación infantil hasta producciones dirigidas a un público adulto.
En el mensaje difundido por sus familiares, lo recordaron como un actor ganador de un premio Emmy y la voz moderna de personajes clásicos de los dibujos animados. También señalaron que había interpretado a decenas de figuras queridas por distintas generaciones y anticiparon que brindarían más detalles sobre su fallecimiento.
Una carrera ligada a los personajes clásicos de Looney Tunes
Bauza nació el 7 de diciembre de 1979 en Scarborough, Toronto, Canadá. Antes de consolidarse como actor de doblaje, trabajó en el área de diseño de personajes y en otros sectores de la producción animada. Su carrera frente al micrófono comenzó en 2001, con la serie The Ripping Friends, y desde entonces sumó trabajos en distintos formatos.
Con el paso de los años, se convirtió en uno de los intérpretes asociados a la etapa contemporánea de Looney Tunes. Su voz estuvo ligada a Bugs Bunny y al Pato Lucas, pero también interpretó a Piolín, Porky, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio y el Correcaminos, entre otros personajes.
Uno de sus desafíos fue continuar el legado de intérpretes que habían dado vida a esas figuras durante décadas, en particular Mel Blanc, histórico actor de voz de los dibujos animados de Warner Bros. Bauza asumió esos papeles en nuevas series y películas, con una interpretación adaptada a las producciones actuales, sin abandonar los rasgos característicos de los personajes.
Entre sus trabajos cinematográficos se encuentra Space Jam: Una nueva era (2021), la película que combinó animación con actores reales y retomó el universo de los Looney Tunes. También participó en Coyote vs. Acme, estrenada en 2026, en la que volvió a interpretar a varios personajes de la franquicia.
Su actividad no se limitó a Warner Bros. También trabajó en producciones como Avatar: La leyenda de Aang, Alvin y las ardillas, Scooby-Doo! Misterios, S. A., Ben 10 y Rick and Morty. Según los registros de su trayectoria profesional, acumuló más de 400 créditos en cine y televisión.
Los premios y los proyectos que quedaron pendientes
El trabajo de Bauza también fue reconocido por la industria. Recibió tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por sus interpretaciones en Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons. Además, obtuvo nominaciones por su participación en esas y otras producciones animadas.
Su versatilidad le permitió alternar entre personajes de distintas edades y personalidades, una habilidad central en el doblaje, donde el ritmo, la entonación y la capacidad para diferenciar voces resultan fundamentales. En su caso, esa tarea implicó retomar figuras conocidas por varias generaciones y mantenerlas vigentes en nuevos contenidos.
La noticia de su muerte también motivó mensajes de despedida de colegas y profesionales del sector. Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television Group, destacó su aporte a la continuidad de los personajes de Looney Tunes y el trabajo que realizó para preservar su identidad en las producciones contemporáneas.
Al momento de su fallecimiento, Bauza estaba vinculado con nuevos proyectos. Entre ellos figuraba Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, una producción en la que iba a interpretar al Pato Lucas, además de The Dragon Masters. Su muerte dejó esos trabajos pendientes y marcó el cierre de una carrera que había atravesado más de dos décadas de cine y televisión.
Su recorrido quedó asociado a personajes que forman parte de la historia de la animación y que siguen presentes en nuevas producciones. Desde Bugs Bunny hasta el Pato Lucas, su voz contribuyó a acercar esos clásicos a otra generación de espectadores.