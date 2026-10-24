El mundo artístico y televisivo nacional despide con profundo dolor a Marcelo Trepat. El reconocido actor de teatro y televisión falleció en las últimas horas, dejando una huella imborrable en sus colegas y espectadores.
Murió el actor de teatro y televisión Marcelo Trepat
La comunidad artística nacional despide con profundo pesar al recordado intérprete. Diversos colegas del ambiente manifestaron su tristeza en redes sociales.
La noticia generó inmediata repercusión en el ámbito cultural, donde distintas figuras expresaron su pesar, destacando especialmente las sentidas palabras de su amiga y compañera, la conductora y actriz Georgina Barbarossa.
Un adiós que conmueve al ambiente artístico
La partida de Trepat enluta a la escena teatral y de la pantalla chica argentina, ámbitos en los que el intérprete desarrolló una trayectoria sólida y sostenida. Enterada del trágicamente doloroso desenlace, Georgina Barbarossa recurrió a sus redes sociales para dedicarle un mensaje íntimo y desgarrador que rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambos artistas.
'Amigo querido, cuántos momentos compartidos, cuántas risas y charlas del alma. Te voy a extrañar muchísimo, gracias por tu talento y tu generosidad constante', expresó Barbarossa reflejando el estrecho vínculo afectivo que los unía fuera de los escenarios.
Una trayectoria dedicada a la cultura y la televisión
A lo largo de su carrera, Marcelo Trepat supo ganarse el respeto del público y de sus pares gracias a su versatilidad interpretativa, transitando con solvencia tanto producciones dramáticas en televisión como entrañables personajes sobre las tablas. Su compromiso con la profesión y su calidez humana lo convirtieron en un rostro querido dentro de la industria audiovisual argentina, cosechando múltiples amistades a lo largo de décadas de labor artística.
La noticia de su fallecimiento abre un profundo vacío en la comunidad teatral, que en las próximas horas continuará manifestando muestras de reconocimiento y homenajes para honrar su legado cultural en el país.