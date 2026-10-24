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Murió el actor de teatro y televisión Marcelo Trepat

La comunidad artística nacional despide con profundo pesar al recordado intérprete. Diversos colegas del ambiente manifestaron su tristeza en redes sociales.

La partida de Trepat enluta a la escena teatral y de la pantalla chica argentina, ámbitos en los que el intérprete desarrolló una trayectoria sólida y sostenida.La partida de Trepat enluta a la escena teatral y de la pantalla chica argentina, ámbitos en los que el intérprete desarrolló una trayectoria sólida y sostenida.
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El mundo artístico y televisivo nacional despide con profundo dolor a Marcelo Trepat. El reconocido actor de teatro y televisión falleció en las últimas horas, dejando una huella imborrable en sus colegas y espectadores.

La noticia generó inmediata repercusión en el ámbito cultural, donde distintas figuras expresaron su pesar, destacando especialmente las sentidas palabras de su amiga y compañera, la conductora y actriz Georgina Barbarossa.

Murió el actor de teatro y televisión Marcelo TrepatGeorgina Barbarossa recurrió a sus redes sociales para dedicarle un mensaje íntimo y desgarrador que rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambos artistas.

Un adiós que conmueve al ambiente artístico

La partida de Trepat enluta a la escena teatral y de la pantalla chica argentina, ámbitos en los que el intérprete desarrolló una trayectoria sólida y sostenida. Enterada del trágicamente doloroso desenlace, Georgina Barbarossa recurrió a sus redes sociales para dedicarle un mensaje íntimo y desgarrador que rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambos artistas.

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'Amigo querido, cuántos momentos compartidos, cuántas risas y charlas del alma. Te voy a extrañar muchísimo, gracias por tu talento y tu generosidad constante', expresó Barbarossa reflejando el estrecho vínculo afectivo que los unía fuera de los escenarios.

Murió el actor de teatro y televisión Marcelo TrepatLa partida de Trepat enluta a la escena teatral y de la pantalla chica argentina, ámbitos en los que el intérprete desarrolló una trayectoria sólida y sostenida.

Una trayectoria dedicada a la cultura y la televisión

A lo largo de su carrera, Marcelo Trepat supo ganarse el respeto del público y de sus pares gracias a su versatilidad interpretativa, transitando con solvencia tanto producciones dramáticas en televisión como entrañables personajes sobre las tablas. Su compromiso con la profesión y su calidez humana lo convirtieron en un rostro querido dentro de la industria audiovisual argentina, cosechando múltiples amistades a lo largo de décadas de labor artística.

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La noticia de su fallecimiento abre un profundo vacío en la comunidad teatral, que en las próximas horas continuará manifestando muestras de reconocimiento y homenajes para honrar su legado cultural en el país.

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