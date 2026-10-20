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Murió a los 61 años la exmodelo Marcela Ortíz en un accidente automovilístico

La expareja de Raúl Taibo perdió el control de su vehículo en Tigre y habría sufrido un paro cardíaco mientras conducía. Su hija la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

Las primeras hipótesis indican que habría sufrido un paro cardíaco mientras conducía.Las primeras hipótesis indican que habría sufrido un paro cardíaco mientras conducía.
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La exmodelo Marcela Ortíz, quien mantuvo una relación sentimental con el actor Raúl Taibo, murió en un accidente automovilístico en el partido bonaerense de Tigre. Tenía 61 años y, según fuentes policiales, habría sufrido un paro cardíaco mientras conducía, lo que posiblemente provocó que perdiera el control del vehículo.

El automóvil se despistó y terminó en una zanja. Personal de bomberos y una ambulancia acudieron al lugar para asistirla, pero, pese a los intentos de reanimación, no lograron salvarle la vida.

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Cómo fue el accidente

De acuerdo con fuentes policiales, Ortíz conducía su automóvil cuando se despistó y cayó en una zanja. Una de las hipótesis es que sufrió un paro cardíaco al volante, aunque esa circunstancia fue señalada de manera preliminar.

Los bomberos trabajaron para sacarla del habitáculo del vehículo. Cuando llegó la ambulancia, el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizó un desfibrilador y le administró inyecciones de adrenalina.

La exmodelo Marcela Ortíz murió tras un accidente automovilístico en Tigre.La exmodelo Marcela Ortíz murió tras un accidente automovilístico en Tigre.

A pesar de los esfuerzos, la exmodelo no respondió a las maniobras y su fallecimiento fue constatado en el lugar.

La despedida de su hija

La muerte de Marcela Ortíz fue confirmada por su hija, Shelsian, de 26 años, mediante una publicación en Instagram. La joven compartió un mensaje de despedida en el que expresó su dolor por la pérdida de su madre.

“Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta. Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”, escribió.

En el mismo mensaje, agregó: “Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”.

Su hija, Shelsian, confirmó la noticia y la despidió con un mensaje en Instagram.Su hija, Shelsian, confirmó la noticia y la despidió con un mensaje en Instagram.

Shelsian es hija de Ortíz y del empresario Samy Saúl, sobrino del histórico productor televisivo Alejandro Romay.

Quién era Marcela Ortíz

Ortíz fue una de las mujeres conocidas como las “chicas Olmedo”, por su trabajo junto al capocómico Alberto Olmedo. Además de su participación en el ambiente del espectáculo, desarrolló actividades en el rubro de la perfumería y en cadenas de joyería durante la década de 1990.

Su trayectoria estuvo vinculada tanto al mundo artístico como al empresarial, ámbitos en los que se desempeñó a lo largo de su carrera.

Su relación con Raúl Taibo

Marcela Ortíz también fue conocida por haber sido pareja del actor Raúl Taibo. La relación terminó en medio de un conflicto legal entre ambos y la separación se produjo en malos términos, según la información difundida sobre la expareja.

La muerte de Ortíz, a los 61 años, generó una nueva atención sobre su historia personal y su recorrido profesional. Su hija la despidió públicamente con un mensaje en el que expresó el amor que sentía por ella y el dolor por su fallecimiento.

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