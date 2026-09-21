Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió este domingo a los 27 años. La noticia fue confirmada por Allie Jenkins, representante de la familia, a distintos medios estadounidenses.
Quién era Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que murió a los 27 años
El joven siguió los pasos de su madre y su hermana en la industria de la moda, donde trabajó para reconocidas marcas y participó de campañas y desfiles internacionales.
El joven murió en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según los registros del Médico Forense del condado. Hasta el momento, no se informó la causa del fallecimiento y la autopsia todavía no se había completado.
La familia solicitó privacidad para atravesar este momento. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó la representante en un mensaje difundido por medios estadounidenses.
Vínculo con Cindy Crawford y Kaia Gerber
Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber.
Al igual que su madre y su hermana, desarrolló una carrera en el mundo de la moda. Trabajó como modelo y participó en campañas y desfiles de distintas marcas internacionales.
En 2018, además, apareció junto a Cindy Crawford en una publicidad de Pepsi para el Super Bowl, en la que recrearon el recordado aviso que la modelo había protagonizado en 1992.
Una carrera ligada al mundo de la moda
Presley comenzó su recorrido como modelo durante su adolescencia y llegó a trabajar para reconocidas firmas de la industria.
Entre sus trabajos se cuentan campañas y participaciones en pasarelas para marcas como Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Burberry y otras compañías internacionales.
Su presencia también era habitual en eventos vinculados con la moda y el espectáculo, donde compartía protagonismo con otras figuras de la industria.
Dificultades personales
En los últimos años, Presley había hablado públicamente sobre sus experiencias relacionadas con la salud mental y el consumo problemático de sustancias. En publicaciones y entrevistas, compartió parte de ese proceso con sus seguidores.
Su hermana Kaia también se había referido recientemente a las dificultades que atravesó Presley y al impacto que tuvieron en su familia.
Sin embargo, esas circunstancias no fueron señaladas oficialmente como la causa de su muerte. Por el momento, las autoridades no informaron el motivo del fallecimiento.