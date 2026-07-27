El actor Nicolás Cabré confirmó este domingo el fallecimiento de su hermano mayor, Duilio, a los 48 años. La noticia fue comunicada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a él y escribió un mensaje en el que expresó el dolor por la pérdida y agradeció los años compartidos. La familia decidió mantener en privado las circunstancias de la muerte.
Murió Duilio, el hermano de Nicolás Cabré: el mensaje con el que el actor lo despidió
Duilio Cabré tenía 48 años y llevaba una vida alejada de los medios. Nicolás confirmó su fallecimiento con una publicación en Instagram, donde recordó los 46 años que compartieron y destacó el vínculo que los unió desde la infancia. La familia no informó las causas de la muerte.
La noticia volvió a poner el foco en el entorno familiar de uno de los actores más reconocidos de la televisión, el cine y el teatro argentino. Sin embargo, Duilio había elegido un camino diferente al de su hermano y mantuvo durante toda su vida un perfil alejado de la exposición pública.
El mensaje de Nicolás Cabré para despedir a su hermano
Cabré compartió en una historia de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Duilio y acompañó la imagen con unas palabras dedicadas a quien fue su único hermano.
“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió el actor en el comienzo de su despedida. Luego agradeció el tiempo que habían compartido y cerró el mensaje con una frase que sintetizó el vínculo entre ambos: “Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.
En publicaciones reproducidas por otros medios también se conoció el resto del mensaje, en el que Cabré escribió: “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón”. Además, expresó su deseo de que su hermano pudiera descansar en paz y agregó: “Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte”.
La publicación fue la manera elegida por el actor para comunicar una noticia familiar que, hasta ese momento, no había trascendido públicamente. Al tratarse de una persona que permanecía fuera del ambiente artístico, los datos sobre su vida eran escasos y se conocían principalmente a partir de las referencias que el propio Nicolás había hecho en entrevistas.
Uno de esos recuerdos surgió durante una participación de Cabré en el programa de Mirtha Legrand, en 2019. En aquella oportunidad, el actor contó que entre ambos había una diferencia de un año y ocho meses y que habían compartido buena parte de su vida. “Hicimos absolutamente todo juntos”, había señalado al hablar de la relación con su hermano.
También había contado que Duilio trabajaba como taxista, una actividad que había continuado después de su padre. En aquella entrevista, Nicolás describió las dificultades que atravesaba el sector y destacó el esfuerzo de su hermano para sostener su trabajo.
Estos datos permiten conocer una parte de la vida de Duilio, aunque siempre desde una mirada acotada, ya que él no formaba parte del mundo del espectáculo y había elegido preservar su intimidad.
Una familia que vuelve a atravesar un momento de duelo
El fallecimiento de Duilio se produce poco más de un año después de la muerte de la madre de Nicolás Cabré, Cristina Birckenstaedt, ocurrida en junio de 2025. En aquella oportunidad, el actor también había utilizado sus redes sociales para despedirla públicamente.
La sucesión de pérdidas familiares vuelve a poner en primer plano una dimensión personal de la vida de Cabré que suele mantenerse alejada de la exposición mediática. En esta ocasión, el actor eligió compartir con sus seguidores el dolor por la muerte de su hermano, pero sin brindar detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.
Hasta el momento, no trascendieron las causas de la muerte de Duilio Cabré. La información disponible indica que la familia decidió mantener ese aspecto en el ámbito privado, por lo que no existen datos oficiales que permitan establecer qué ocurrió.
La decisión de preservar esa información también marca un límite sobre lo que se conoce públicamente del caso. En situaciones de duelo, la difusión de versiones no confirmadas puede generar confusión y afectar a los familiares, por lo que resulta importante distinguir entre los hechos comunicados y las especulaciones que puedan circular en redes sociales.
Por ahora, el dato confirmado es que Duilio Cabré murió a los 48 años y que su hermano Nicolás fue quien comunicó la noticia. El mensaje publicado por el actor recuperó, sobre todo, la historia de un vínculo construido durante décadas: dos hermanos que crecieron juntos y que, pese a haber elegido caminos profesionales muy diferentes, mantuvieron una relación cercana.
Para quienes siguen la trayectoria de Nicolás Cabré, la noticia también permite conocer una faceta poco difundida de su vida. Detrás de la figura pública y de sus trabajos en televisión, cine y teatro, existe una historia familiar que el actor compartió de manera puntual y que ahora quedó resumida en una despedida pública.
La muerte de Duilio deja así una pérdida en el ámbito íntimo del actor y de su familia. Mientras continúan las muestras de acompañamiento de seguidores y colegas, la información sobre su vida y su fallecimiento se mantiene limitada a los datos que fueron confirmados públicamente, en respeto a la privacidad de sus allegados.