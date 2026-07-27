Momento de duelo

Murió Duilio, el hermano de Nicolás Cabré: el mensaje con el que el actor lo despidió

Duilio Cabré tenía 48 años y llevaba una vida alejada de los medios. Nicolás confirmó su fallecimiento con una publicación en Instagram, donde recordó los 46 años que compartieron y destacó el vínculo que los unió desde la infancia. La familia no informó las causas de la muerte.