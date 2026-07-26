La polémica en torno a los comentarios de Samuel L. Jackson sobre la Argentina sumó un nuevo capítulo luego de que Diego Peretti se refiriera públicamente a las declaraciones del reconocido actor estadounidense.
Diego Peretti respondió a Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina: “Es de una ignorancia supina”
El actor argentino cuestionó las declaraciones del protagonista de “Pulp Fiction”, quien había definido a la Argentina como uno de los países históricamente más racistas del mundo. Peretti habló sobre la controversia durante una entrevista y también apuntó contra el impacto de las redes sociales en este tipo de debates.
El protagonista de “Los Simuladores” cuestionó la mirada de Jackson sobre la realidad del país y consideró que sus afirmaciones no contemplan el contexto histórico ni las particularidades del fútbol argentino.
El intercambio se originó a partir de una publicación realizada por Jackson en sus redes sociales, en la que calificó a la Argentina como “históricamente uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo”.
El mensaje generó repercusiones y abrió una discusión en redes, especialmente a partir de las críticas vinculadas con la composición de la Selección argentina y la presencia de jugadores afrodescendientes.
En ese contexto, Peretti fue consultado sobre el tema durante su participación en el programa de streaming “Desde el respeto”, que se emite por Vorterix. La conversación se produjo mientras se analizaban las críticas que había recibido el seleccionado argentino luego de la final del Mundial 2026. A partir de esa pregunta, el actor decidió referirse directamente a los dichos de su colega estadounidense.
La respuesta de Peretti y su cuestionamiento a la mirada sobre Argentina
Durante la entrevista, Peretti rechazó la interpretación de que la ausencia o escasa presencia de futbolistas negros en la Selección argentina pueda ser tomada como una evidencia suficiente para definir al país como racista. El actor sostuvo que detrás de la discusión existe una mirada simplificada sobre la historia argentina y sobre la composición social del país.
En ese marco, cuestionó particularmente las declaraciones de Jackson y calificó sus dichos como una muestra de “ignorancia supina”. La expresión fue utilizada por Peretti para cuestionar el conocimiento que, según su opinión, tiene el actor estadounidense sobre la historia y la realidad argentina.
El actor también extendió su crítica hacia la forma en que algunos sectores de Europa analizan las situaciones relacionadas con la Argentina. Según planteó durante la entrevista, existe una tendencia a juzgar determinadas cuestiones desde parámetros que no siempre contemplan las particularidades históricas y culturales de cada sociedad.
Peretti sostuvo, además, que la Argentina no puede ser definida como un país “institucionalmente racista” ni tampoco como una sociedad que históricamente pueda ser caracterizada de esa manera. Sus declaraciones se produjeron en medio de una discusión que excedió el ámbito deportivo y que se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde distintas personas debatieron sobre racismo, discriminación y representación en el fútbol.
El actor argentino también cuestionó que una discusión compleja pueda quedar reducida a la observación de una cancha de fútbol. Desde su perspectiva, analizar la composición de un seleccionado nacional requiere tener en cuenta otros factores y no sacar conclusiones generales a partir de un único aspecto.
Las declaraciones de Peretti se sumaron así a las distintas reacciones que generó el mensaje de Jackson. El debate adquirió particular repercusión porque el actor estadounidense es una figura reconocida internacionalmente y cuenta con una amplia trayectoria en películas como “Pulp Fiction”, “Django sin cadenas” y la saga de “Los Vengadores”.
El debate que abrió la publicación y el papel de las redes sociales
La controversia comenzó luego de que Jackson compartiera en sus redes sociales una publicación en la que hacía referencia al racismo en la Argentina. La afirmación generó respuestas de usuarios y figuras públicas argentinas, que cuestionaron tanto el contenido del mensaje como la interpretación realizada a partir de la composición racial del seleccionado nacional.
En el caso de Peretti, una de sus principales críticas estuvo dirigida precisamente al modo en que las redes sociales pueden contribuir a simplificar debates que, por su complejidad, requieren mayor contexto y análisis.
El actor consideró que las plataformas digitales favorecen, en determinadas circunstancias, la circulación rápida de opiniones que pueden formularse sin un conocimiento profundo del tema. En su análisis, el problema aparece cuando una observación puntual se transforma en una conclusión general sobre una sociedad entera.
Peretti utilizó como ejemplo el razonamiento que, según interpretó, habría realizado Jackson al observar la ausencia de jugadores negros en el equipo nacional. Para el actor argentino, esa mirada no tiene en cuenta la historia del fútbol local ni las características demográficas del país y, por ese motivo, no alcanza para sostener una afirmación general sobre el racismo en la sociedad argentina.
La discusión también puso nuevamente en primer plano un tema que atraviesa a distintos países: la discriminación racial y las formas en que se manifiesta en el deporte y en la sociedad.
Aunque la controversia comenzó a partir de un comentario sobre la Selección argentina, el intercambio derivó en una discusión más amplia sobre la representación, la identidad y la interpretación de fenómenos sociales desde diferentes contextos culturales.
En ese escenario, las declaraciones de Peretti funcionaron como una respuesta directa a Jackson y como una crítica a las conclusiones que, según su mirada, pueden surgir de una interpretación parcial de la realidad argentina.
Por el momento, la controversia se mantiene principalmente en el terreno de las declaraciones públicas y las redes sociales. El comentario original de Jackson y la respuesta posterior de Peretti reflejan cómo una publicación de pocas palabras puede abrir debates de alcance internacional cuando involucra a figuras conocidas y cuestiones sensibles como el racismo y la discriminación.
La discusión, además, volvió a poner en evidencia el alcance que tienen las redes sociales para instalar temas en la agenda pública. En pocos días, una opinión publicada por una figura internacional puede generar respuestas de otros artistas, periodistas y usuarios, y transformar una cuestión inicialmente vinculada con el fútbol en un debate mucho más amplio sobre la sociedad y su historia.