Polémica

Diego Peretti respondió a Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina: “Es de una ignorancia supina”

El actor argentino cuestionó las declaraciones del protagonista de “Pulp Fiction”, quien había definido a la Argentina como uno de los países históricamente más racistas del mundo. Peretti habló sobre la controversia durante una entrevista y también apuntó contra el impacto de las redes sociales en este tipo de debates.