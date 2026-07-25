Erling Haaland volvió a ser protagonista fuera de las canchas, aunque esta vez no por sus goles ni por una actuación deportiva. El delantero del Manchester City se convirtió en una de las figuras centrales de la boda del arquero italiano Gianluigi Donnarumma luego de encabezar una celebración que rápidamente recorrió las redes sociales.
Haaland sorprendió en la boda de Donnarumma con el famoso remo vikingo que se hizo viral
El delantero noruego encabezó una celebración inspirada en el Mundial durante el festejo del arquero italiano, y el momento recorrió las redes sociales.
Durante el festejo, el atacante noruego impulsó el conocido remo vikingo, un gesto que se transformó en una de las imágenes más recordadas del Mundial y que volvió a aparecer en un contexto completamente diferente.
El momento fue registrado en video por los invitados y, pocas horas después, comenzó a circular masivamente entre los fanáticos del fútbol.
La celebración del Mundial
El casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante reunió a varias figuras del fútbol europeo. Entre los asistentes estuvieron jugadores del Manchester City y personalidades vinculadas al deporte, pero fue Haaland quien terminó captando la atención de todos.
En medio de la fiesta, el delantero reunió a varios invitados para recrear el remo vikingo, una celebración en la que los participantes simulan remar al mismo ritmo mientras acompañan el movimiento con aplausos y cánticos.
La escena generó entusiasmo entre los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.
La cultura nórdica
El remo vikingo ganó popularidad durante el Mundial por convertirse en una de las celebraciones más reconocidas del torneo. Inspirado en una tradición vinculada a la cultura nórdica, el gesto logró trascender el ámbito deportivo y convertirse en un símbolo de identidad.
Haaland fue uno de los principales referentes de esta celebración, que se volvió una de las postales más llamativas del campeonato. Aunque Noruega no consiguió quedarse con el título, la imagen quedó instalada entre los aficionados.
Con su aparición en la boda de Donnarumma, el delantero recuperó una escena que muchos seguidores del fútbol asociaron inmediatamente con aquel momento mundialista.
Grandes figuras del fútbol
La presencia del remo vikingo en la fiesta tuvo un significado especial porque Donnarumma no pudo participar del Mundial. Italia quedó nuevamente fuera de la máxima competencia de selecciones, una situación que impidió que el arquero disputara el torneo.
A pesar de esa ausencia, el guardameta reunió a compañeros y amigos del mundo del fútbol para celebrar su matrimonio, en un evento que contó con la presencia de importantes figuras del deporte.
La celebración liderada por Haaland terminó convirtiéndose en una de las imágenes más compartidas de la boda y volvió a demostrar cómo algunos gestos nacidos en el fútbol pueden transformarse en fenómenos que trascienden los estadios.