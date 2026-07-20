Melanie Chisholm, conocida mundialmente como Mel C o "Sporty Spice", celebró su boda el pasado sábado 18 de julio con el modelo Chris Dingwall. El evento tuvo lugar en una propiedad a orillas de un lago en Cumbria, en la pintoresca región de los Lagos en el norte de Inglaterra. La gran sorpresa de la jornada, además del festejo íntimo rodeado de familiares y amigos, fue el impactante vestido de novia de satén y espalda descubierta confeccionado por su ex compañera de banda, Victoria Beckham.
La Spice Girl Mel C se casó en secreto y vistió un diseño exclusivo de Victoria Beckham
La cantante británica contrajo matrimonio con el modelo australiano Chris Dingwall en una íntima ceremonia en Inglaterra. Sus ex compañeras de las Spice Girls estuvieron presentes, mientras que "Posh Spice" selló su asistencia vistiendo a la novia en un emotivo gesto de amistad.
Aunque la diseñadora no pudo asistir físicamente debido a compromisos comerciales en los Estados Unidos, su espíritu y apoyo estuvieron presentes a través de una pieza de alta costura cargada de valor sentimental.
Una boda íntima y un "algo prestado" con historia
La celebración se mantuvo bajo estricto hermetismo hasta que trascendieron los primeros detalles de las dos ceremonias programadas por la pareja. Para el primer intercambio de votos, Melanie C, de 52 años, lució un vestido de satén con cuello en V y una profunda caída en la espalda, perteneciente al ropero personal de la propia Victoria Beckham.
"El vestido de Victoria fue mi 'algo prestado'", confesó la cantante a los medios internacionales. La prenda originalmente formaba parte de una colección comercial de la firma de Beckham, pero debido a complicaciones con el calce del talle de la prenda que Mel C había comprado originalmente y la falta de tiempo para los arreglos previos al viaje, Victoria ofreció directamente una pieza idéntica de su propio guardarropa.
Tras este primer paso, la diseñadora de modas se comprometió a confeccionar el diseño definitivo para la celebración principal en suelo británico. Según trascendió, Beckham trabajó con encajes vintage delicadamente teñidos para lograr el tono exacto que la novia buscaba, adaptando los largos y la caída a pedido de Scarlet (17), la hija de Mel C, quien acompañó de cerca cada una de las pruebas de vestuario.
El reencuentro de las Spice Girls y una interrupción campestre
El evento principal en Cumbria no solo significó un hito en la vida personal de la cantante, sino que propició un nuevo y emotivo reencuentro de las Spice Girls. Mel B, Geri Halliwell y Emma Bunton figuraron en la selecta lista de invitados y posaron junto a la novia, reviviendo la mística de la agrupación que marcó la cultura pop de los años 90.
La ceremonia campestre dejó también una anécdota singular para los presentes. Mientras la pareja intercambiaba sus votos frente al lago, un pequeño grupo de vacas de las pasturas linderas se acercó curiosamente hacia los límites del predio. Lejos de opacar el momento, los invitados señalaron que el imprevisto le otorgó un aire fresco, relajado y típicamente rural a una boda que se caracterizó por su elegancia sin excesos.
La amistad que desafía al tiempo
Este acontecimiento demuestra que los lazos afectivos entre las integrantes de la mítica banda pop continúan intactos tras más de tres décadas de su formación en 1994. Con Mel C enfocada en su carrera solista —tras haber lanzado su noveno álbum de estudio Sweat en mayo de este año— y Victoria consolidada en la élite de la moda global, el diseño de este vestido de novia ratifica que, tal como rezaba su icónico éxito musical, la amistad de las Spice Girls es algo que "nunca termina".