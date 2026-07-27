Los grandes eventos deportivos suelen dejar imágenes imborrables, pero también esconden historias que el público descubre mucho tiempo después. María Becerra decidió abrir esa puerta al compartir un emotivo minidocumental con material inédito de su participación en la final del Mundial, donde interpretó el Himno Nacional Argentino.
Tom Cruise visitó a María Becerra antes de cantar el Himno en la final del Mundial
Un minidocumental con imágenes inéditas mostró la intimidad de una jornada histórica, el apoyo de su entorno y un sorpresivo cruce de la cantante argentina con una estrella de Hollywood.
El video, de más de diez minutos de duración, no solo muestra la preparación de la cantante antes de uno de los momentos más importantes de su carrera, sino que también revela un inesperado encuentro con el actor Tom Cruise que rápidamente captó la atención de los fanáticos.
La inesperada visita
A pocos minutos de salir al escenario, María Becerra recibió una visita que jamás imaginó. Mientras ultimaba los detalles de su presentación, la puerta de su camarín se abrió y apareció Tom Cruise, quien había asistido como invitado especial a la final del Mundial.
Al verlo, la artista argentina se levantó de inmediato para saludarlo. El reconocido actor de Misión Imposible la felicitó personalmente por su participación y le dijo con amabilidad: "Mucho gusto en conocerte". Además, hizo un comentario distendido sobre el intenso calor que hacía en el lugar, ayudando a aliviar la tensión de los instantes previos a la interpretación del himno.
Antes de despedirse, ambos posaron para una fotografía que no tardó en viralizarse en las redes sociales y que dio la vuelta al mundo.
Uno de los momentos más importantes
Más allá del sorpresivo encuentro con la estrella de Hollywood, el documental ofrece una mirada íntima sobre todo lo que vivió María Becerra durante aquella jornada histórica.
Las imágenes muestran desde el instante en que recibió la noticia de que sería la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial hasta los preparativos previos a su salida al escenario.
El apoyo de su familia
El material también refleja el acompañamiento constante de su familia y de su equipo de trabajo, quienes estuvieron presentes durante los momentos de mayor emoción y nerviosismo antes de la presentación.
Con cientos de miles de reproducciones, el minidocumental volvió a despertar el interés de sus seguidores y puso en valor una experiencia que marcó un antes y un después en la trayectoria de la cantante. Al mismo tiempo, reafirma la presencia de la música argentina en algunos de los escenarios más importantes del mundo.