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Tras su firme descargo en redes, María Becerra reapareció en España con la bandera argentina y revolucionó Barcelona

El episodio cobra un significado especial al darse en el marco de una serie de cuestionamientos hacia su figura. Horas antes de subir al escenario la artista de 26 años rompió el silencio en su cuenta de Instagram para frenar las narrativas negativas que se generaron tras su participación en la previa del partido decisivo del Mundial.