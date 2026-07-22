En medio de las polémicas y las críticas surgidas en redes sociales, la cantante quilmeña María Becerra reanudó su gira europea con un multitudinario show en Barcelona, donde protagonizó un emotivo gesto al cubrir sus hombros con la bandera argentina sobre el escenario. El hecho ocurrió poco después de que la artista publicara un sentido mensaje en sus redes sociales en defensa del país y en respuesta a los discursos de odio recibidos tras cantar el Himno Nacional en la final de la Copa del Mundo.
Tras su firme descargo en redes, María Becerra reapareció en España con la bandera argentina y revolucionó Barcelona
El episodio cobra un significado especial al darse en el marco de una serie de cuestionamientos hacia su figura. Horas antes de subir al escenario la artista de 26 años rompió el silencio en su cuenta de Instagram para frenar las narrativas negativas que se generaron tras su participación en la previa del partido decisivo del Mundial.
Un gesto con sello nacional en suelo europeo
Durante su presentación en la ciudad catalana, "La Nena de Argentina" vivió un momento de alta emotividad junto a sus fanáticos cuando tomó una bandera albiceleste y la envolvió en su espalda mientras el estadio entero la ovacionaba. El registro audiovisual del show no tardó en viralizarse en plataformas digitales, consolidando una postal de pertenencia e identidad en pleno tramo internacional de su gira.
El episodio cobra un significado especial al darse en el marco de una serie de cuestionamientos hacia su figura. Horas antes de subir al escenario en Barcelona, la artista de 26 años rompió el silencio en su cuenta de Instagram para frenar las narrativas negativas que se generaron tras su participación en la previa del partido decisivo del Mundial.
"Palabras de odio" y la defensa de la identidad nacional
En su publicación, Becerra calificó los comentarios malintencionados como simples "palabras de odio" y reafirmó con vehemencia el orgullo que siente por sus raíces. "Este país está lleno de amor, empatía y respeto", expresó la cantante, al tiempo que extendió una invitación directa a quienes lanzan duras críticas sin conocer el territorio nacional para que visiten la Argentina y experimenten la calidez de su gente.
Asimismo, la intérprete agradeció profundamente a su "pueblo" por el respaldo constante a lo largo de su carrera y las oportunidades brindadas. En esa misma línea, remarcó que las corrientes de desacreditación actuales parecen responder a una "moda de tratarnos de cualquier cosa", postura que, según enfatizó, no refleja la verdadera idiosincrasia del país.
El valor de la hospitalidad argentina
"Este país abrió sus puertas al mundo", subrayó la artista en su descargo, instando a poner un freno a los relatos destructivos que buscan empañar la imagen de la nación en el exterior. Con ese mismo espíritu de reivindicación, su posterior gesto en el escenario español funcionó como un respaldo directo a sus palabras, dejando en claro que su vínculo con el público trasciende cualquier controversia en redes sociales.
Con esta manifestación arriba y abajo del escenario, María Becerra demuestra una vez más su posicionamiento como una de las máximas embajadoras de la música urbana argentina en el mundo. Lejos de retraerse frente a las agresiones virtuales, la artista reafirma su identidad con orgullo, respondiendo con música, cercanía y una sólida conexión con sus seguidores.