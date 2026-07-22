Luego de la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona tras derrotar a la Selección argentina, las redes sociales quedaron atravesadas por comentarios sobre el comportamiento de los hinchas y las repercusiones que dejó el torneo. En medio de ese contexto, María Becerra decidió expresar su postura y realizó un mensaje en defensa del país.
“No hay orgullo más grande”: María Becerra defendió a Argentina tras la final del Mundial
La cantante compartió una reflexión en redes tras el partido decisivo, donde habló de sus raíces y respondió a los comentarios negativos que circularon sobre el país.
La cantante utilizó sus historias de Instagram para compartir un descargo en el que destacó el orgullo por sus raíces y cuestionó las publicaciones que, según consideró, buscan transmitir una imagen negativa de los argentinos.
Orgullo por sus raíces
A través de sus redes sociales, María Becerra remarcó el vínculo que mantiene con Argentina y resaltó los valores que, según expresó, representan al país.
“No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”, escribió la artista junto a una bandera argentina y un corazón.
Además, invitó a quienes realizan críticas desde otros lugares a conocer el país antes de formar una opinión. “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”, expresó.
La repercusión del mensaje
El descargo de la cantante generó una amplia respuesta entre sus seguidores, quienes acompañaron sus palabras y destacaron su defensa de la Argentina frente a los comentarios surgidos después del partido definitorio.
Becerra también recordó con emoción la experiencia vivida durante el Mundial y agradeció el apoyo recibido por parte del público. “Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”, concluyó.
La publicación rápidamente comenzó a circular entre sus fanáticos y se sumó a las distintas reacciones de figuras públicas luego del cierre de la competencia internacional.